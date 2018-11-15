Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (15.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 17:30 saatleri arasında, ÜZÜMLÜ MAH. BAHCE MAH.ÖTEKÖY TAŞBAŞI DİM BUCAK DİM ALACAMİ bölgesinde, AOB EKİPLERİ TARAFINDAN ENH HAT BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96254)

• ALANYA'DA, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MH KEMAL REİS OĞLU CD bölgesinde, BELEDİYE YOL ÇALIŞMASI MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96312)

• ANTALYA'DA, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 18:00 saatleri arasında, TOSLAK TUTLUK HAT BAŞI AYIRICI AÇILACAK bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96315)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 15.11.2018 09:30 - 15.11.2018 17:30 saatleri arasında, FATİH,GÖÇERLER VE DUACI MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(95906)

• ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 16:00 saatleri arasında, İBRADI AYDINYAYLA MAH. (MAŞAT) bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96027)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 17:00 saatleri arasında, SÜLEK VE KİRAZLI TR bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96076)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 15.11.2018 08:00 - 15.11.2018 18:00 saatleri arasında, ZÜMRÜT,ÇAKIRLAR,AKDAMLAR,YENİ MH,DEMİRCİLİK,HACI SEKİLER,YARBAŞ ÇAMDIR MAHALLELERİ,EKDAĞ,NATO,KONYAALTI BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ ENH ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96188)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 15:00 saatleri arasında, TEKİROVA TAMAMI bölgesinde, HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE DM BAKIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96203)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 15.11.2018 10:00 - 15.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ, SARIKAVAK, SARMAŞIK MEVKİLERİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96215)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 15.11.2018 09:30 - 15.11.2018 16:00 saatleri arasında, ÇEVRELİ MAHALLESİ KAPAKLI MAHALLESİ YAVU MAHALLESİ ESELER MEVKİİ bölgesinde, ÇEVRELİ MAHALLESİ İLE YAVU ESELER MEVKİİ ARASINDA BULUNAN ENERJİ NAKİL HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96211)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMALR MAH MAHMUT YANI MEVKII BODAMYA TEPE RESTORANT YANI ILE YALI MARKET ARASI bölgesinde, MÜTAHIT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96246)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 15.11.2018 08:30 - 15.11.2018 16:30 saatleri arasında, AŞAĞIOBA, SELİMİYE, BIYIKLI, KÖMÜRCÜLER, KOVANLIK, KARATAŞ, ILICA, CAMİLİ, EKŞİLİ, KİLLİK, KARAVELİLER, AHIRTAŞ, DERELİ, KEVŞİRLER MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE KEPEZ İLÇESİNE BAĞLI KIZILLI MAHALLESİNİN BİR KISMI VE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96258)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 15.11.2018 08:30 - 15.11.2018 16:30 saatleri arasında, BADEMAĞACI, AKKOÇ, DAĞBELİ VE BURDUR İL BUCAK İLÇESİNE BAĞLI KARAOT KÖYÜ ETKİLENECEKTİR.AYRICA BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE GESLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT VE HATALTI BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96261)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 16:00 saatleri arasında, GÖLCÜK BOSTANALANI MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96268)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.11.2018 02:00 - 15.11.2018 04:00 saatleri arasında, ESKİ HİSAR ,ASAGI HİSAR,BAHCELİEVLER bölgesinde, HÜCRE DEGİŞİMİ İÇİN YAPILAN KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96278)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 15:00 saatleri arasında, KIZILARIK MH. GAZİ BUL. 253 2811 2824 2825 2759 2818 2799 2830 YEŞİLDERE MH. 1171 1176 1176/1 GAZİ BUL. bölgesinde, RİNG KABLOSU VE YENİ TR TESİSİ BAĞLANTISI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96292)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 17:00 saatleri arasında, SİNEKÇİ MAHALLESİ KABASEKİZİ VE KARAMIK MEVKİİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENYİLE ENEJİ KESİNTİSİ YAŞANAKCATIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96294)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 15:00 saatleri arasında, GÖÇÜK SAZAK GÖÇÜK SÜMBÜLLER GÜRÇAM MAH ASAT İÇME SUYU TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96297)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 15:00 saatleri arasında, YEŞİLYAYLA MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96300)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 15:00 saatleri arasında, CUMHURİYET MAH.YAYLA YOLU bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96301)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 17:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAH ÇAM İÇİ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96306)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 15.11.2018 10:00 - 15.11.2018 16:00 saatleri arasında, TEKİROVA BEYÇİK ULUPINAR ÇIRALI bölgesinde, HAT BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96305)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 15.11.2018 10:00 - 15.11.2018 16:00 saatleri arasında, TEKİROVA BEYCİK ULUPINAR ÇIRALI bölgesinde, HAT BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96303)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 15.11.2018 09:00 - 15.11.2018 12:00 saatleri arasında, KARŞIYAKA KARGALIK bölgesinde, MERKEZ TR 24B TRAFONUN CAMPER BAĞLANTILARININ YENİLENMESİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96311)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.11.2018 09:15 - 15.11.2018 16:00 saatleri arasında, AKHÖRÜ MAHALLESİ BADEM BURNU MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96317)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 15.11.2018 10:05 - 15.11.2018 16:00 saatleri arasında, BELEK MAHALLESİ CARFURSA CİVARI KISMEN bölgesinde, TURİZİM CADDESİNDE BULUNAN 2 ADET BAX IN DEPLASE ÇALIŞMASI İÇİN (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96320)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.11.2018 10:30 - 15.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,YARDİBİ,ÇAYIR,KARABÜK,DÜZAGAÇ,ALTINYAKA,BURMAGAN,KIRIKKAVAK VE MAHALLELERİ bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96321)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 15.11.2018 12:30 - 15.11.2018 15:30 saatleri arasında, ESKİYÖRÜK (SİLYON TR) bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96333)