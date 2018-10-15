Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (15.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 17:00 saatleri arasında, BIÇAKÇI ÜZÜMLÜ ÖTEKÖY BUCAK DİMALACAMİ GÜMÜŞKAVAK UZUNÖZ bölgesinde, AĞAÇ KESİM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 12:30 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MH. ESKİ LARA CD 1511 1507 1512 1506 1505 bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94909)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 15.10.2018 13:00 - 15.10.2018 16:00 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MH. 1507 1542 ESKKİ LARA CD İSMET GÖKŞEN CD bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94910)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT:DR SADIK AHMET CAD,İSTİKLAL CAD,KÖKLÜKUM CAD,FEVZİ ÇAKMAK CAD,AKDENİZ BUL,101.103,114,116,127,177,SOKAKLAR VE MAVİ YALI bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95181)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, EMİNCELER bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95201)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 15.10.2018 12:00 - 15.10.2018 18:00 saatleri arasında, ÜÇOLUK,PAMUCAK,ÖRENCİK,HAVUT ÖNÜ,KUMLUCA İLÇESİNE BAĞLI SÖĞÜTCUMASI VE CİVARI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95220)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, HABİBLER VE GAZİ MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95230)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 17:00 saatleri arasında, AŞAĞI ISIKLAR ÇELTİKÇİ ULULALAN SÜLEK KARACALAR CEVIZLER HACIALİ HACISALİ UZUNKALE TEPEKOY HOCALI GEBECE GUNEYCIK ÇAMLITEPE GENCLER AHMETLER TAŞKESİĞİ GÜNDOĞMUŞ bölgesinde, HATTA TEMASM EDEN AĞAÇ KESIMI VE HAT BAKIM CALISMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95245)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 12:00 saatleri arasında, GÜNEŞ MAHALLESİ HAL İÇİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TMŞ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95249)

ANTALYA - KEMER ilçesinde, 15.10.2018 12:00 - 15.10.2018 18:00 saatleri arasında, ÜÇOLUK-SÖGÜTCUMASI-ALTINYAKA - OVACIK bölgesinde, EMEK MUHENDISLIK ENH ÇALIŞMASI SEBEBI İLE (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95252)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 15.10.2018 10:00 - 15.10.2018 16:00 saatleri arasında, YAYLA KUZDERE OVACIK GÖLBASTI GEDELMA SOMAKSENİRİ bölgesinde, AGAÇ BUDAMA İŞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95362)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK KIRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95268)

ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 17:00 saatleri arasında, İBRADI ÜRÜNLÜ AŞAĞI - YUKARI MAH bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95277)

ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 17:00 saatleri arasında, İBRADI ÜRÜNLÜ AŞAĞI -YUKARI MAH bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95275)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 16:00 saatleri arasında, ERENTEPE MAHALLESİ BAYSU MEVKİİ. bölgesinde, ERENTEPE MAHALLESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95278)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, ENH BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95283)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, FATİH MAH BİR BÖLÜMÜ, FETTAHLI MAH. BİR BÖLÜMÜ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, GÖRKEM TARIM ÖZEL TR TESİSİ BAĞLANTILARI İÇİN KESİNTİ YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95287)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95303)

ANTALYA - KEMER ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, ARSLANBUCAK-KUZDERE-CUMHURİYET CADDESİ bölgesinde, ANKA HAZIR BETON TESİS KURULUM ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE İLAVE EK TESİS (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95310)

ANTALYA - KEMER ilçesinde, 15.10.2018 01:00 - 15.10.2018 07:00 saatleri arasında, KURTULUŞ CAD. BÜLENT ECEVİT CAD. 42-41-46-45-140-132-135 bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95318)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 15.10.2018 08:30 - 15.10.2018 16:30 saatleri arasında, GEÇİT VE IMIRCIK MAHALLELERİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95343)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, BEŞKONAKLAR,BARA,GÜNEŞ,HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI KAPSAMINDA HÜCRE DEĞİŞİM ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95345)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 12:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAH HAYIT MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95350)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.10.2018 13:00 - 15.10.2018 16:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAH OKÇU ÖLDÜĞÜ MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95352)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, ALAADDİN MAHALLESİ AŞAĞIPAZAR MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95357)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 15.10.2018 00:00 - 15.10.2018 06:00 saatleri arasında, A.OVA SİNAN,A.OVA ORTA,A.OVA DÜDEN,A,OVA MENDERES,ZEYTİNLİK,BARAJ MAHALLELERİ İLE AKSU İLÇESİNE BAĞLI ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95364)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 13:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95374)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.10.2018 13:00 - 15.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇUKURBAG MAH 55 EVLER SİTESİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95375)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 15:00 saatleri arasında, İSKALE MAH:FATİH BULVARI bölgesinde, MÜYEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95371)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 10:00 saatleri arasında, İSKELE MAH,YENİ MAH,ESKİ MAH,KALE MAH bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI İÇİN FİDER RİNG HATTINA AKTARILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95372)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 15.10.2018 09:00 - 15.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK BUCAK MEVKİ, ÇİLE ADANDA MEVKİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95378)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 15.10.2018 10:00 - 15.10.2018 16:00 saatleri arasında, SEKLİK,AKÇAKAYA,PİRENLİ,YAZIR GÜZLE VE TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95383)