Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (14.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 17:30 saatleri arasında, ÜZÜMLÜ MAH. BAHCE MAH.ÖTEKÖY TAŞBAŞI DİM BUCAK DİM ALACAMİ bölgesinde, AOB EKİPLERİ TARAFINDAN ENH HAT BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96253)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 14.11.2018 09:30 - 14.11.2018 17:30 saatleri arasında, A.OVA MENDERES,A.OVA ORTA,A.OVA DÜDEN ,AKSU İLÇESİNE BAĞLI ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(95905)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 14:00 saatleri arasında, AKÇAY MARTAŞ TR5 ENERJİ ALAN AG ABONELER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(95983)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,YARDİBİ,ÇAYIR,KARABÜK,DÜZAGAÇ,ALTINYAKA,BURMAGAN,KIRIKKAVAK bölgesinde, YATIRM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96011)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 17:00 saatleri arasında, SAĞİRİN ÇARDAK BEYDİĞİN KARABUCAK KIZILDAĞ BESKONAK KARABÜK ALTINKAYA BURMAHAN bölgesinde, HAT BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96050)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 14.11.2018 08:00 - 14.11.2018 18:00 saatleri arasında, AŞAĞI KARAMAN,DURALİLER,BAHTILI,KURUÇAY,DOYRAN,KARATEPE,DAĞ,ÇAMLIBEL,KIR VE GÖKÇAM MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ ENH ÇALIŞMASI YAPACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96179)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 17:00 saatleri arasında, SÜLEK VE KİRAZLI TR bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96075)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇETİNCE MAH.DEMİRCİLER MAH.HASDÜMEN MAH.YEŞİLVEDİ MAH.ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAVAİ HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96142)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. YENİCEPINAR HOZMUN MEVKİİ bölgesinde, BELEDİYE YOL YAPIM ÇALIŞMASI GÜVENLİK TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96175)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 14.11.2018 08:00 - 14.11.2018 18:00 saatleri arasında, ZÜMRÜT,ÇAKIRLAR,AKDAMLAR,YENİ MH,DEMİRCİLİK,HACI SEKİLER,YARBAŞ ÇAMDIR MAHALLELERİ,EKDAĞ,NATO,KONYAALTI BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ ENH ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96187)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 15:00 saatleri arasında, YAYLA KUZDERE,SOMAK SEĞİRİ,GEDELME,OVACIK,GÖLBASTIĞI bölgesinde, DM BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96202)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 15:00 saatleri arasında, KUZCA,SÖGÜTCUMASI,BÜYÜKALAN,DEREKÖY,GÖLCÜK bölgesinde, KEMER AOB PLANLI KESİNTİ YAPIYOR MAHALLELER ENERJİYİ BU FİDERDEN ALIYOR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96205)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 16:00 saatleri arasında, KAPAKLI MAHALLESİ HOYRAN MEVKİİ. bölgesinde, KAPAKLI MAHALLESİ HOYRAN MEVKİİNDE PANO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96210)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 14.11.2018 10:00 - 14.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. YEMBE MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96214)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ MAH. ORTAKUYU MEVKİİ ETKİLENECKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI YAPACAGI İÇİN ENERJİ KESİNİTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96233)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 16:00 saatleri arasında, AKÖRÜ MAH. KÖYYÜZÜ MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96235)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH PINARBAŞI MEVKII bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96245)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 14.11.2018 10:00 - 14.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. YEMBE MEVKİ bölgesinde, MÜTEAHHİT CALİŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96247)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 14.11.2018 13:00 - 14.11.2018 17:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ, SARIKAVAK, SARMAŞİK, MEVKILERİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALİŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96248)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 12:00 saatleri arasında, TOMALAR MAHALLESİNİN TAMAMI İLE BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, AOB TARAFINDAN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96257)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 15:00 saatleri arasında, KEMER İLÇESİ:YAYLAKUZDERE,SOMAK SEĞİRİ,GEDELME,OVACIK,GÖLBASTIĞI TAMAMI.KUMLUCA İLÇESİ:KUZCA,SÖĞÜT CUMASI,BÜYÜKALAN,DEREKÖY,GÖLCÜK TAMAMI.KONYAALTI İLÇESİ:ÜÇOLUK,TÜLEK,EKİZCE,HİSARÇANDIR,KIRTEPE,ÖRENCİK,HAVUTÖNÜ,SOĞANLIK MAH TAMAMI VEKÖMÜR OCAĞI ÖZEL TR Sİ bölgesinde, HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96260)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 16:00 saatleri arasında, GÖLCÜK AĞALAR MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96266)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 14.11.2018 09:00 - 14.11.2018 12:00 saatleri arasında, KIŞLA MAHALLESİ TR3 BÖLGESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI SEBEBİYLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96272)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 14.11.2018 10:00 - 14.11.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK BUCAK TR ASAT İÇME SUYU TR ÇİLE ADANDA TR GÜRÇAM DERE TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96276)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.11.2018 13:00 - 14.11.2018 15:00 saatleri arasında, ÇUKURBAG MAHALLESİ 55 EVLER MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96280)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.11.2018 13:00 - 14.11.2018 16:00 saatleri arasında, MİMARSİNAN MH CAKALDERESİ bölgesinde, HÜCRE DEGİŞİMİ NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96283)