Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (14.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 17:00 saatleri arasında, BIÇAKÇI ÜZÜMLÜÖTEKÖY BUCAK DİMALACAMİ GÜMÜŞKAVAK UZUNÖZ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95134)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 12:00 saatleri arasında, KİRİŞ CAD. ADİLE NAŞİT CAD. 1.2.3.4.5.6.7.8. SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95160)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 14.10.2018 13:00 - 14.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİL CAD KİRİŞ bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95161)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 14.10.2018 10:00 - 14.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇAYİÇİ DERE BOĞAZI MEVKİİ bölgesinde, DERE BOĞAZI HAT BAKIM AĞAÇ KESİM. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95177)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 14.10.2018 15:40 - 14.10.2018 18:30 saatleri arasında, MAMATLAR MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASINDA AG FİZİKİ BAĞLAMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95351)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT:DUMLUPINAR CAD,EVREN CAD,MENDERES CAD,KÖKLÜKUM CAD,SARISU CAD,123,125,128,129,134,133,132 SOKAKLAR bölgesinde, 3 ADET DM NİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95180)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 15:00 saatleri arasında, KINIK HAL KOMPLEKSİ ARKASI VE HAL KOMPLEKSİ 1. SIRA ARDİYALARI bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95219)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 14.10.2018 09:30 - 14.10.2018 15:30 saatleri arasında, KIZILALİLERKOZAĞACIDURALİLER-TATLARBAHÇEYAKASI bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95250)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 14.10.2018 05:00 - 14.10.2018 11:00 saatleri arasında, DEMİRCİLER MAH. FAKILAR MAH. - HACIİLYAS MAH. - BOĞAZ MAH. - ANADOLU LİSESİ ÖZELTR bölgesinde, ŞAHİNLER KÖM' DE KAZANI PATLAK OLAN HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95251)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÜNSAL,SANTRAL MAHALLELERİ,CEZAEVİ,SANAYİ SİTELERİ İLE ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95265)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 17:00 saatleri arasında, SANAYI ULULAN AŞAĞIISIKLAR SANAYI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95267)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK KIRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95266)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.10.2018 09:00 - 14.10.2018 17:00 saatleri arasında, EVRENSEKI KALEMLER bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95274)