Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (13.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 12:00 saatleri arasında, ALANYA ÇAY BAHÇESİ İSKELE BİR KISMI KAPTAN OTELE KADAR EMİNİYET BARLAR SOKAĞI bölgesinde, AOB BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96143)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.11.2018 09:30 - 13.11.2018 17:30 saatleri arasında, A.OVA SİNAN MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(95903)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 14:00 saatleri arasında, SALUR SULAMA TR1 ENERJİ ALAN AG ABONELER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(95982)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, AKÖRÜ MAH. TAŞLI MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96238)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,YARDİBİ,ÇAYIR,KARABÜK,DÜZAGAÇ,ALTINYAKA,BURMAGAN,KIRIKKAVAK bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96010)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 17:00 saatleri arasında, DENİZKENT PERAKENDE bölgesinde, BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96041)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 17:00 saatleri arasında, SÜLEK VE KİRAZLI TR bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96074)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 13.11.2018 11:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK BUCAK TR ASAT İÇME SUYU TR ÇİLE ADANDA TR GÜRÇAM DERE TR KESİNTİDEN ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, ANA HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96275)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 17:00 saatleri arasında, DORUMLAR MAH.ÇATALLAR MAH.KOZAN ARAPLAR.GÖKVELİLER MAH.ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAVAİ HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96141)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 13.11.2018 13:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, TEPE MAHALLESİ bölgesinde, AOB BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96144)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 13.11.2018 08:00 - 13.11.2018 18:00 saatleri arasında, AŞAĞI KARAMAN,DURALİLER,BAHTILI,KURUÇAY,DOYRAN,KARATEPE,DAĞ,ÇAMLIBEL,KIR VE GÖKÇAM MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ ENH ÇALIŞMASI YAPACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96178)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. YENİ SK. SÜRÜNCEK SK. bölgesinde, BELEDİYE YOL YAPIM ÇALIŞMASI GÜVENLİK TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96174)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, SOMAK SEĞİRİ,YAYLA KUZDERE,GEDELME,OVACIK,GÖLBASTIĞI, bölgesinde, DM BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96201)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, KUZCA ,SÖĞÜTCUMASI,BÜYÜKALAN,DEREKÖY,GÖLCÜK bölgesinde, KEMER AOB PLANLI KESİNTİ YAPIYOR MAHALLELER ENERJİYİ BU FİDERDEN ALIYOR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96204)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİ VE YAYLAKAYA MAHALLESİ bölgesinde, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96208)

• ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, ÇİÇEKOLUK,SERİNYAKA,SERİNYAKA ÇÖŞNÜ,KALECİK,KALECİK ÇÜRÜK,GES bölgesinde, ORMANCILAR AĞAÇ KESİMİ YAPACAĞINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96209)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, ANDİFLİ MAH DİKENCİK SOKAK ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, BOX DEPLASE VE AYDINLATMA DEPLASE İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANAKCAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96218)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.11.2018 10:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ, SARIKAVAK, SARMAŞIK MEVKİLERİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96213)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 13.11.2018 12:00 - 13.11.2018 17:00 saatleri arasında, TÖNGÜŞLÜ YUMAKLAR TEKKE BÜĞÜŞ bölgesinde, ÖZEL TR MUŞTERİ TALEBİ DORU FİDERİ LTD (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96224)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ YAYLAKAYA MAHALLESİ bölgesinde, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİNDE ENERJİ NAKİL HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96225)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ VE YAYLAKAYA MAHALLESİ bölgesinde, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİNDE ENERJİ NAKİL HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96226)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ GÖÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİ bölgesinde, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİNDE ENERJİ NAKİL HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96227)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİ bölgesinde, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİNDE ENERJİ NAKİL HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96228)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ MAH ORTAKUYU MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI YAPACAGI İÇİN ENERJİ KESİNİTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96231)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, KAYABAŞÇIVGALARKÜÇÜKLÜBAKIRLIK bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96240)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH YÜKSEK KÖPRÜ MEVKII bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96244)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 13.11.2018 10:00 - 13.11.2018 13:00 saatleri arasında, KİRİŞ SAHİL CAD bölgesinde, TRAFO YAĞ KAÇAĞINDAN DOLAYI TR DEĞİŞİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96249)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 17:30 saatleri arasında, DERE KÖYÜ GEDEVET TÜRBELİNAS YAYLASI KIZILCIK CUKURYURT MAH. bölgesinde, AOB EKİPLERİ TARAFINDAN HAT BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96252)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 13.11.2018 08:30 - 13.11.2018 15:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA, ORTA, YENİKÖY VE DÜZLERÇAMI MAHALLELERİNİN BİR KISMI VE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER. bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIMI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96256)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, KEMER İLÇESİ:YAYLAKUZDERE,SOMAK SEĞİRİ,GEDELME,OVACIK,GÖLBASTIĞI TAMAMI.KUMLUCA İLÇESİ:KUZCA,SÖĞÜT CUMASI,BÜYÜKALAN,DEREKÖY,GÖLCÜK TAMAMI.KONYAALTI İLÇESİ:ÜÇOLUK,TÜLEK,EKİZCE,HİSARÇANDIR,KIRTEPE,ÖRENCİK,HAVUTÖNÜ,SOĞANLIK MAH TAMAMI VEKÖMÜR OCAĞI ÖZEL TR Sİ bölgesinde, HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96259)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 15:00 saatleri arasında, SİNAN DEĞİRMENİ,BOYALI,SEKLİK,GEVENLİ,AKÇAKAYA,PİRENLİ,YAZIR GÜZLE,ALİM PINARI,KOZDAĞI,KOCA MEZARLIK,SAKIZ ALANI,BÜYÜK ORMAN İŞLETME VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96262)

• ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 17:00 saatleri arasında, SİNANHOCA KÖYÜ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96264)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, MAVİKENT ERDAŞ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96265)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 12:00 saatleri arasında, TAVULLAR MURSAL MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI SEBEBİYLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96273)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 13.11.2018 12:30 - 13.11.2018 16:00 saatleri arasında, BAYINDIR, BOZHÜYÜK, GÖLOVA,DİRİNO MH., ÇUKURELMA, ÇOBANİSA, GÜMÜŞYAKA, KARAKÖY, ÖZDEMİR,ÇALPINAR,KIZILPINAR MAHALLELERİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI SEBEBİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96274)