Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (13.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da , 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95259)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ VE ASMACA MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95260)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95259)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ VE ASMACA MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95260)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.10.2018 09:30 - 13.10.2018 15:30 saatleri arasında, ÖRENK, KUMYOLU, VE ÖZEL TR LER bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94869)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 13.10.2018 13:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MH. ESKİ LARA CD. YAŞARSABUTAY CD. ÖRNEKKÖY LALE VE LALE 1 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94907)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 12:30 saatleri arasında, GÜZELOBA MH. 2106 2107 2108 2111 2112 2113 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94906)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 14:00 saatleri arasında, ŞEKER HANE MH.KADIPAŞA MH. HACET MH bölgesinde, OG BÖLÜMÜNDE HÜCRE DEGİŞİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95154)

• ISPARTA - ŞARKİKARAAĞAÇ ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI; SALUR, ÇELTEK, ARMUTLU, YENİKÖY, KARAKAYA VE FAKILAR KÖYLERİNDE BULUNAN ABONELER İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, Ş.KARAAĞAÇ İLÇE İŞLETME ŞEFLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYA BİLMEK İÇİN, ŞEBEKEDE YAPILACAK OLAN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE, () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94979)

• BURDUR - BURDUR MERKEZ ilçesinde, 13.10.2018 10:30 - 13.10.2018 14:00 saatleri arasında, ŞEKER İŞÇİ EVLERİ MAHALLESİ’NİN ARITMA VE ŞEKER PLAJI MEVKİİLERİ, BAĞLAR MAHALLESİ’NİN HAVAALANI VE İ. ZEKİ BURDUR CADDELERİ, 14001, 14003, 14005, 14007 NO’LU SOKAKLARI, 1. AYŞEOĞLU VE 2. AYŞEOĞLU MEVKİİLERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER; ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYABİLMEK ADINA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN KESİNTİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95227)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, YAVU MAHALLESİ DİVLE MEVKİİ bölgesinde, YAVU MAHALLESİ DİVLE MEVKİİNDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95124)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95135)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.10.2018 10:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖLCÜK SARAYCIK MEVKİİ bölgesinde, TR BAKIM HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACATIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95144)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.10.2018 09:30 - 13.10.2018 15:30 saatleri arasında, V.KARŞIYAKA MH İ.Ö.OKULU ÇEVRESİ ESKİ BELEDİYE CİVARLARI VE V.MENDERES MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95224)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, KEMER ANAFARTALAR CAD, KAVAKLI CADF, 110. 111. 112. 117. VE 118.SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95159)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 13.10.2018 12:00 - 13.10.2018 14:00 saatleri arasında, ÇOMAKLI MAH. GARİPÇE MAH. bölgesinde, ÖZEL MÜŞ FİZİKİ BAĞLANTI İÇİN (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95167)

• BURDUR - BURDUR MERKEZ ilçesinde, 13.10.2018 12:00 - 13.10.2018 18:00 saatleri arasında, KIŞLA MAHALLESİ'NİN ÇAY, TAŞLIK, DONBACI VE SELENDİK MEVKİİLERİ, MENDERES MAHALLESİ'NİN DERE SOKAĞI VE SOLUCAN ÇİTLİĞİ ALTI MEVKİİSİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95173)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT:AKDENİZ BUL,İNÖNÜ CAD,LİSE CAD,GÖKSU CAD,131,132,135,137,138,146,147 SOKAKLAR YENİ HASTANE,ADLİYE,DSİ,KARAYOLLARI bölgesinde, 3 ADET DM NİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95179)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.10.2018 09:30 - 13.10.2018 16:30 saatleri arasında, MIMARSINAN AYDINEVLER bölgesinde, HUCRE DEGISIMI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95198)

• ISPARTA - ISPARTA MERKEZ ilçesinde, 13.10.2018 11:00 - 13.10.2018 17:00 saatleri arasında, ISPARTA MERKEZ YEDİŞEHİTLER VE M. TÜRKEŞ MAHALLELERİNDE BULUNAN 108, 109, DEREGÜMÜ, ERTOKUŞ, TEVFİK ERSOY CADDENİN BİR KISMI, 2957, 2954, 2958, 2959, 2952, 2951, 2956, 2960, 2961, 2915, 2962, 2963, 2991, 2909, 2910, 2911, 2908, 2904, 2987, 2988, 2914, 2913, 2919, 2918, 2917, 2921, 2949, 2948, 2945, 2944, 2947, 2946, 2932, 2926, 2924, 2931, 2930, 2933, 2939 VE 5101 SOKAKLARINDA BULUNAN ABONELER ETKİLENECEKTİ bölgesinde, 4 ADET TRAFO KESİLECEKTİR; TR-174 (HASAN SAĞLAM 322111), TR-173 (H. SAĞLAM İLERİSİ 322112), TR-202 (ÇİÇEK EVLERİ 322114) VE TR-201 (DEREGÜMÜ BİNA 322113) TRAFOSU (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95203)

• BURDUR - YEŞİLOVA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, EMEK, MERKEZ VE KAYADİBİ MAHALLELERİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER; ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYABİLMEK ADINA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN KESİNTİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95205)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 12:00 saatleri arasında, S.PALAMUT MAH.YUKARI MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95217)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.10.2018 13:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, S.PALAMUT MAH. GİRİŞ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95218)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.10.2018 06:00 - 13.10.2018 10:00 saatleri arasında, AHATLI MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRESİ TESİS MONTAJI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95221)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, GÜNEŞ,HABİBLER MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95226)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 13.10.2018 09:15 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, ELİKESİK DOLULAR MEVKİ bölgesinde, MUTAHİT ÇALIŞMASI DİREK DEPLASESİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95239)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. SARMAŞIK MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95248)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, ODABAŞI MAH. BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAŞ FİRMASI A.G ŞEBEKE YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95254)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 13.10.2018 09:30 - 13.10.2018 17:30 saatleri arasında, BAHTILI VE KURUÇAY MAHALLELERİ İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95264)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.10.2018 09:30 - 13.10.2018 15:30 saatleri arasında, ÖRENK, KUMYOLU, VE ÖZEL TR LER bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94869)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 13.10.2018 13:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MH. ESKİ LARA CD. YAŞARSABUTAY CD. ÖRNEKKÖY LALE VE LALE 1 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94907)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 12:30 saatleri arasında, GÜZELOBA MH. 2106 2107 2108 2111 2112 2113 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94906)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 14:00 saatleri arasında, ŞEKER HANE MH.KADIPAŞA MH. HACET MH bölgesinde, OG BÖLÜMÜNDE HÜCRE DEGİŞİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95154)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, YAVU MAHALLESİ DİVLE MEVKİİ bölgesinde, YAVU MAHALLESİ DİVLE MEVKİİNDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95124)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95135)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.10.2018 10:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖLCÜK SARAYCIK MEVKİİ bölgesinde, TR BAKIM HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACATIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95144)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.10.2018 09:30 - 13.10.2018 15:30 saatleri arasında, V.KARŞIYAKA MH İ.Ö.OKULU ÇEVRESİ ESKİ BELEDİYE CİVARLARI VE V.MENDERES MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95224)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, KEMER ANAFARTALAR CAD, KAVAKLI CADF, 110. 111. 112. 117. VE 118.SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95159)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 13.10.2018 12:00 - 13.10.2018 14:00 saatleri arasında, ÇOMAKLI MAH. GARİPÇE MAH. bölgesinde, ÖZEL MÜŞ FİZİKİ BAĞLANTI İÇİN (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95167)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT:AKDENİZ BUL,İNÖNÜ CAD,LİSE CAD,GÖKSU CAD,131,132,135,137,138,146,147 SOKAKLAR YENİ HASTANE,ADLİYE,DSİ,KARAYOLLARI bölgesinde, 3 ADET DM NİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95179)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.10.2018 09:30 - 13.10.2018 16:30 saatleri arasında, MIMARSINAN AYDINEVLER bölgesinde, HUCRE DEGISIMI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95198)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 12:00 saatleri arasında, S.PALAMUT MAH.YUKARI MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95217)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.10.2018 13:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, S.PALAMUT MAH. GİRİŞ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95218)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.10.2018 06:00 - 13.10.2018 10:00 saatleri arasında, AHATLI MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRESİ TESİS MONTAJI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95221)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, GÜNEŞ,HABİBLER MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95226)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 13.10.2018 09:15 - 13.10.2018 15:00 saatleri arasında, ELİKESİK DOLULAR MEVKİ bölgesinde, MUTAHİT ÇALIŞMASI DİREK DEPLASESİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95239)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. SARMAŞIK MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95248)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.10.2018 09:00 - 13.10.2018 16:00 saatleri arasında, ODABAŞI MAH. BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAŞ FİRMASI A.G ŞEBEKE YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95254)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 13.10.2018 09:30 - 13.10.2018 17:30 saatleri arasında, BAHTILI VE KURUÇAY MAHALLELERİ İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95264)

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 09:06