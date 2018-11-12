Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (12.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 12.11.2018 04:00 - 12.11.2018 08:00 saatleri arasında, ÇEVREYOLU İTFAİYE CİVARI, SUGÖZÜ CAD, 610. CAD bölgesinde, İM-5 BİNASINDA HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96250)

ALANYA'DA, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 17:30 saatleri arasında, TEŞİLÖZ UĞRAK AYDAP ÖZVADİ İMAMLI BÜYÜKPINAR bölgesinde, AOB EKİBLERİ TARAFINDAN HAT BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR... () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96251)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 12.11.2018 09:30 - 12.11.2018 17:30 saatleri arasında, A.OVA SİNAN MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95900)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 12.11.2018 14:00 - 12.11.2018 16:00 saatleri arasında, 272217_ZÜMRÜTOVA ARMUTLU TARAFI SULAMA TR ENERJİ ALAN AG ABONELER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95980)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 12.11.2018 11:00 - 12.11.2018 14:00 saatleri arasında, ZÜMRÜTOVA SULAMA TR (AKÇAENİŞ ARASI) ENERJİ ALAN AG ABONELER ETKİLENMEKTEDİR. ENERJİ ALAN AG ABONELER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95979)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 11:00 saatleri arasında, ZÜMRÜTOVA TR2 ENERJİ ALAN AG ABONELER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95978)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,YARDİBİ,ÇAYIR,KARABÜK,DÜZAGAÇ,ALTINYAKA,BURMAGAN,KIRIKKAVAK bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96009)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 17:00 saatleri arasında, TEPEKOY HOCALI GEBECE bölgesinde, BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96040)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 16:00 saatleri arasında, BEYMELEK MAHALLESİ BURUN MEVKİİ bölgesinde, BEYMELEK MAHALLESİ AKDAM BURUN MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96206)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 17:00 saatleri arasında, SÜLEK VE KİRAZLI TR bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96073)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAG MAHALLESİ ORTAKUYU MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI YAPACAGI İÇİN ENERJİ KESİNİTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96092)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 15:00 saatleri arasında, BÜYÜKKÖY OVA MEVKİİ PETROL CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96127)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 15:00 saatleri arasında, SEDİR MAH. 73 734 736 738 737 739 AKIN CD. bölgesinde, MODÜLER HÜCRE BAĞLANTISI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96197)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 12:00 saatleri arasında, MELTEM MAH TARIK AKILTOPU CAD MELTEM CADDESİ HAMİDİYE CAD DİŞ HASTANESİ bölgesinde, HÜCRE BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96152)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 12.11.2018 12:00 - 12.11.2018 15:00 saatleri arasında, MELTEM MAH TARIK AKILTOPU CAD ANTBELDE SİTESİ bölgesinde, HÜCRE BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96153)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. KÖLEOĞLU SK. GÖMLEKLİ SK. bölgesinde, BELEDİYE YOL YAPIM ÇALIŞMASI GÜVENLİK TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96173)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 12.11.2018 08:00 - 12.11.2018 18:00 saatleri arasında, AŞAĞI KARAMAN,DURALİLER,BAHTILI,KURUÇAY,DOYRAN,KARATEPE,DAĞ,ÇAMLIBEL,KIR VE GÖKÇAM MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ ENH ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96177)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 12:00 saatleri arasında, GÜLEZ PETROL KENDİSİ ETKİLENECEK BAŞKA MÜŞTERİ YOK bölgesinde, OPET GÜLEZ PETROL ÇIKIŞ HBATTIN DA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96191)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 12.11.2018 10:00 - 12.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. YEMBE MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96212)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 15:00 saatleri arasında, V.ŞELALE,V.ESENTEPE,ALTIAYAK VE ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96221)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 16:00 saatleri arasında, DOĞANTAŞ MAH. YELLİÇAM MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96229)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 15:00 saatleri arasında, KAYABAŞÇIVGALARKÜÇÜKLÜBAKIRLIK MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96239)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 12.11.2018 09:00 - 12.11.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMALR MAH MERKEZ MEVKİİ AKÇABELEN MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96242)