Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (12.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK BUCAK MEVKİ, ÇİLE ADANDA MEVKİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95074)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 16:00 saatleri arasında, KASABA MAHALLESİ KEYİFLER MEVKİİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95118)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 16:00 saatleri arasında, BELÖREN MAHALLESİ ÇAĞMAN MAHALLESİ bölgesinde, KÖŞKERLER MAHALLESİ İLE ÇAĞMAN MAHALLESİ ARASINDA BULUNAN ENERJİ NAKİL HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95123)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95133)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 12.10.2018 10:00 - 12.10.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95152)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 15:00 saatleri arasında, CUMAYERİ 1005.1007..1009. SOK VE KUMLUCA KARAYOLU bölgesinde, DİREK DİKİMİ VE ALPEK HAT ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95163)ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 15:00 saatleri arasında, KİRİŞ SAHİL CAD , 26.SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95158)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 12.10.2018 10:00 - 12.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACAÖREN MAH. bölgesinde, OG HAT BAKIM HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95168)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT MAH SARICASU CAD İNÖNÜ CAD GÖKSU CAD bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95170)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ TALEBİ DOĞRULTUSUNDA GÜÇ ARTIŞI FİZİKİ BAĞLANTI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95204)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 12.10.2018 09:00 - 12.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİL AKLAR YENİ TRAFO BÖLGESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95215)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 12.10.2018 12:00 - 12.10.2018 18:00 saatleri arasında, YÜKSEKALAN MAH GÜLLÜPINAR CAD. 507-504-510-508-516-536-543-546-538-524 SOKAKLAR VE CİVARI bölgesinde, MÜTAİT ÇALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95236)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 12.10.2018 12:00 - 12.10.2018 18:00 saatleri arasında, KIZILARIK MAH 2830-2837-2784-2782 SOKAKLAR VE CİVARI YEŞİLDERE MAH 1172 SOKAKLAR VE CİVARI bölgesinde, MÜTAİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95237)