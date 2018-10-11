Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (11.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 17:00 saatleri arasında, KESTEL YAYLALI MAH TAMAMI bölgesinde, OG HAT VE HAT ALTI BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 12:00 saatleri arasında, GÖZÜKÜÇÜKLÜ MH bölgesinde, MÜTAHİT YENİ HATTIN BAGLANTILARINI YAPACAK JAMPER BAGLAYACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.10.2018 12:00 - 11.10.2018 17:00 saatleri arasında, SAPADERE MRKEZ bölgesinde, MÜTAHİT FİRMA YENİ TESİSİN BAGLANTILARINI YAPACAK JAMPER BAGLAYACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 11.10.2018 09:30 - 11.10.2018 15:30 saatleri arasında, GÜNDOGDU, GÜMÜŞLER, KARTLAR, KISALAR, VAHAPLI MAHALLELERİ bölgesinde, BAKIM CALISMASI İÇİN YAPILAN KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94866)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 16:00 saatleri arasında, K.TOPRAK MH. ŞEHİT ERCAN CD. 976 979 961 963 952 953 1007 945 954 955 909 1000 1001 993 İBNİ SİNA CD. DOĞUYAKA 1214 1215 1213 1217 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94905)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 11.10.2018 13:00 - 11.10.2018 18:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA SARIÖREN bölgesinde, MANEVRA YAPILARAK RİNG BOŞA ÇIKARILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95162)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK BUCAK MEVKİ, ÇİLE ADANDA MEVKİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95073)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 11.10.2018 09:30 - 11.10.2018 17:30 saatleri arasında, ÇAĞLARCA,BAŞKOZ,KOZAĞACI VE ELMİN MAHALLELERİ İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95089)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 11.10.2018 10:30 - 11.10.2018 16:00 saatleri arasında, SALUR MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, YOL ÇALIŞMASI NEDENİ İLE YOLDA KALAN AG DİREĞİ DEPLASE İŞLEMİ İÇİN YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95199)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEÖREN MAHALLESİ BALDIRAZ MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95117)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 16:00 saatleri arasında, KAPAKLI MAHALLESİ HOYRAN MEVKİİ bölgesinde, KAPAKLI MAHALLESİ HOYRAN MEVKİİNDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95122)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95132)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 11.10.2018 10:00 - 11.10.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95151)

ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 17:00 saatleri arasında, KOZAĞACI MAH. bölgesinde, BAZ İSTASYONU KURULACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95156)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 15:00 saatleri arasında, KİRİŞ SAHİL CAD bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95157)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT ORTA MAH 62. SOK. STADYUM SOK NACAK SOK YENİ SOK ÖZBEKLER SOK bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95169)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 11.10.2018 09:00 - 11.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ MAHALLESİ ORTAKUYU,MERKEZ,VE YENİ KÖY YOLU ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAAHİT ÇALIŞMASI YAPILCAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95174)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 11.10.2018 10:00 - 11.10.2018 16:00 saatleri arasında, YARBAŞ ÇANDIR,KÖKEZ,FRANCA,DÜZLÜBELİ VE KORUCAK MEVKİİLERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95197)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 11.10.2018 13:01 - 11.10.2018 17:00 saatleri arasında, ESKİYÖRÜK, ŞATIRLI MAHALLESİ KISMEN VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95200)