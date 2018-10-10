Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (10.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR YUKARI MAH.GÖZÜKÜCÜKLÜ VE ŞIHLAR MAHALLELERİ bölgesinde, OG HAT VE HAT ALTI BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.10.2018 09:30 - 10.10.2018 15:30 saatleri arasında, DENİZKENT, DENİZYAKA, BÜKLÜCE ÇAKIŞ, PERAKENDE bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94884)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 10.10.2018 09:10 - 10.10.2018 15:00 saatleri arasında, KİRİŞ:SAHİL CADDESİ bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95153)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 10.10.2018 08:45 - 10.10.2018 12:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MH. BARINAKLAR BULV. 2129,2127,2126,2134,2136 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94903)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 10.10.2018 13:00 - 10.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MH. 2106,2107,2108,2114,2112 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94904)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR,SÜLEK,SEYDİLER,YEMİŞLİSU, MAHALLLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94952)

ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 10.10.2018 10:37 - 10.10.2018 17:00 saatleri arasında, KOZAĞACI MAH. bölgesinde, BAZ İSTASYONU KURULACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95155)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 15:00 saatleri arasında, HAYURT:KOLAKLAR,MİLLİ EGEMENLİK CAD,DEREBOY SOK,YEŞİLLER SOK,KARACAN SOK,SARILAR SOK,KAPLAN ÇIK,AKSOYLAR SOK,KÜLCÜLER SOK,ÇEVREYOLU CAD,HÜSNÜ AYDIN ÇIK,ESEN SOK,ARMUTLU SOK,ÖZENÇ SOK,CİN SOK,KARATAŞLAR SOK,ALANYALILAR SOK,BAYSARI SOK,İBRAHİM SUBAŞI CAD,KİSLE CAD,KOLAKLAR İLKOKULU bölgesinde, 3 TANE DM NİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95039)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ TOSALAK MEVKİSİ ESKİ ANAMUR YOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95070)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEÖREN MAHALLESİ MUMUDA MEVKİİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95116)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 10.10.2018 16:00 - 10.10.2018 17:00 saatleri arasında, KORUBAŞI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI VE MUZENT MAHALLESİNDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BEYREBUCAK MAHALLESİ TOSALAK MEVKİSİNDE, DEĞİŞİMİ YAPILACAK TRAFO İÇİN ENERJİ NAKİL HATTINDAN BAĞLANTI AYRILABİLMESİ İÇİN ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ VARDIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95072)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 10:00 saatleri arasında, KORUBAŞI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI VE MUZENT MAHALLESİNDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BEYREBUCAK MAHALLESİ TOSALAK MEVKİSİNDE, DEĞİŞİMİ YAPILACAK TRAFO İÇİN ENERJİ NAKİL HATTINDAN BAĞLANTI AYRILABİLMESİ İÇİN ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ VARDIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95071)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 10.10.2018 09:30 - 10.10.2018 17:30 saatleri arasında, AKDAMLAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95085)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 15:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ GÜVERCİNLİK MEVKİİ bölgesinde, KÖŞKERLER MAHALLESİ GÜVERCİNLİK MEVKİİNDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95121)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 10.10.2018 09:00 - 10.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95131)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 10.10.2018 10:00 - 10.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖLCÜK KÖY MERKEZİ. bölgesinde, TR BAKIM HAT BAKIM AGAÇ KESİM YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95146)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.10.2018 06:00 - 10.10.2018 09:00 saatleri arasında, AKSAZ KARAÖZ SEYDİLER DOĞANÇAM KARACALAR SÜLEK KIZILAĞAÇ HACIOBASI KIZILOT bölgesinde, MÜTAHİT YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95148)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 10.10.2018 10:00 - 10.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇÖRÜŞ DERE TR ÇIĞLIK MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KEMİ VE BAKIM ÇALIMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95150)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 10.10.2018 14:30 - 10.10.2018 18:30 saatleri arasında, YEŞİLBAYIR MAHALLESİNİN BİR KISMI, DÖŞEMEALTI PARKE TAŞ TESİSİ, MURATPAŞA BEL. ASFALT ŞANTIYESİ , ANTALYA SPOR TESİSLERİ VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YENİ TRAFO TESİSİ NEDENİYLE ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95166)