Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (09.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH.BOZYER CAD.MURTLU SOK İNCİRLİK SOK STADYUM CAD. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR YUKARI MAH.GÖZÜKÜCÜKLÜ VE ŞIHLAR MAHALLELERİ bölgesinde, OG HAT VE HAT ALTI BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 09.10.2018 09:30 - 09.10.2018 17:30 saatleri arasında, AŞAĞI KARAMAN MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95004)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 09.10.2018 09:30 - 09.10.2018 15:30 saatleri arasında, SALUR, SIRTKÖY, SİŞELER , EVRENLER YAVŞİ, NARAS BARAJI, bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94868)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:TURİZM BULVARI,ALBAY ZEKİ DEMİR CAD,DUMLUPINAR CAD,82.86,89.92 SOKAKLAR,MEHTAP SAHİL SİTESİ bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94931)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR,SÜLEK,SEYDİLER,YEMİŞLİSU, MAHALLLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94951)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 17:00 saatleri arasında, CEVİZLİ GÜNYAKA MAHALLESİ bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE OG HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95022)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ TOSALAK MEVKİSİ ESKİ ANAMUR YOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95069)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEÖREN MAHALESİ İZNE MEVKİİ ETKİLEMNMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95115)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 15:00 saatleri arasında, KARABUCAK MAHALLESİ BOZDAĞ MEVKİİ bölgesinde, KARABUCAK MAHALLESİ BOZDAĞ MEVKİİNDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95120)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95130)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 17:00 saatleri arasında, İKİZCE MERKEZ AKARKUYU MEVKİİ bölgesinde, İKİZCE KÖKTEN İKİZCE ÇIKIŞI KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95139)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.10.2018 09:00 - 09.10.2018 17:00 saatleri arasında, YAYLA BEZİRGAN MAH. SARIBELEN MAH. HACIOĞLAN MAH. TAMAMI bölgesinde, İKİZCE KÖK TE BEZİRGAN ÇIKIŞI KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95140)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 09.10.2018 10:00 - 09.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇÖRÜŞ DERE TR ÇIGLIK MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95149)