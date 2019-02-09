Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (09.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 09.02.2019 03:00 - 09.02.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR MAH MENDERES BULVARI SAAT KULESİ CİVARLARI BARBOROS CAD. bölgesinde, BİNA İCİ HÜCRE YALITIM İZOLE BAKIM CALIŞMASI YAPILACAK.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97835)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 09.02.2019 09:00 - 09.02.2019 17:00 saatleri arasında, CİKCİLLİ MAH 212 SOK EĞRİKÖPRÜ CAD HAS ORMAN ÜRÜNLERİ CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI TRAFO GÜÇ YÜKSELTMESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97890)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 09.02.2019 09:00 - 09.02.2019 17:00 saatleri arasında, OBAALACAMİ MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97825)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 09.02.2019 09:00 - 09.02.2019 14:00 saatleri arasında, ERENTEPE GÜZÖREN ALTINYAKA BALÇIKLI MH. bölgesinde, HASANAĞA MOD HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97830)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.02.2019 10:00 - 09.02.2019 16:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH PINARBAŞI MEVKII bölgesinde, MUTAHIT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97855)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 09.02.2019 14:00 - 09.02.2019 18:00 saatleri arasında, BELEN MAH. YEŞİLKÖY MAH. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97868)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 09.02.2019 09:00 - 09.02.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97878)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 09.02.2019 09:00 - 09.02.2019 15:00 saatleri arasında, HOCALAR MAHALLESİ BOHÇALAR MEVKİİ bölgesinde, ARAZİ İÇİNDE KALMIŞ DİREKLERİN DEPLASESİ YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97884)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.02.2019 09:00 - 09.02.2019 17:00 saatleri arasında, UĞRAR MAHALLESİ PEKMEZCİLER MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLECEKTİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97886)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 09.02.2019 08:30 - 09.02.2019 15:30 saatleri arasında, KARATAŞ MAHALLESİNİN TAMAMI VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97887)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 09.02.2019 00:00 - 09.02.2019 03:00 saatleri arasında, YAVRUDOĞAN ÇOLAKLI EVRENSEKİ ILICA MAHALLELERİ VE ÖZEL TR LER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97888)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 09.02.2019 00:00 - 09.02.2019 03:00 saatleri arasında, TAŞAĞIL TÜM BÖLGE VE ÖZEL TIRAFOLAR bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97889)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 09.02.2019 09:00 - 09.02.2019 15:00 saatleri arasında, KUŞKAVAĞI MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YATIRIM ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97891)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 09.02.2019 10:00 - 09.02.2019 16:00 saatleri arasında, SANTRAL VE ÜNSAL MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97892)