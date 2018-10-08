Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (08.10.2018)

ALANYA, Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH.BOZYER CAD.MURTLU SOK İNCİRLİK SOK STADYUM CAD. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYRELİ KOCAOGLANLI CAMLICA FAKIRCALI TIRILAR YAYLAKONAK SAPADERE BAĞLICA BAŞKÖY BELDİBİ VE BAŞKÖY YAYLALARI bölgesinde, OG HAT VE HAT ALTI BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 12:30 saatleri arasında, GÜZELOBA HH. 2108,2121,2120,2107,2114,2123 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94901)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 08.10.2018 13:00 - 08.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MH. 2106,2107,2114,2108,2110,2111 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94902)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 08.10.2018 13:00 - 08.10.2018 15:00 saatleri arasında, HÜRRİYET CAD,DUMLUPINAR CAD,64,66,72,84,88,90,93 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94929)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 08.10.2018 15:30 - 08.10.2018 18:30 saatleri arasında, ÇAMYUVA:ATATÜRK CAD,DENİZ CAD,İNÖNÜ CAD,9,10,13 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94930)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 08.10.2018 08:00 - 08.10.2018 12:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:ATATÜRK CAD,13,20,22,24 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94928)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR,SÜLEK,SEYDİLER,YEMİŞLİSU, MAHALLLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94950)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 15:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİ TATLAR MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94957)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 08.10.2018 13:30 - 08.10.2018 15:30 saatleri arasında, TEKİROVA:TEKİROVA CAD,108,118,139 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94995)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 08.10.2018 10:30 - 08.10.2018 12:30 saatleri arasında, TEKİROVA:116,118,123,127 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94996)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 08.10.2018 08:00 - 08.10.2018 10:00 saatleri arasında, TEKİROVA:ATATÜRK BUL,CUMHURİYET CAD,102,103,104,107,109,110,112,117 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94997)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 08.10.2018 09:30 - 08.10.2018 17:30 saatleri arasında, DOYRAN,DAĞ VE ÇAMLIBEL MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95003)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.10.2018 11:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAHALLESİ MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMA YAPACAĞI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95016)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, CEVİZLİ SALİHLER MAHALLESİ bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE OG HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95021)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95065)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95068)

ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, KOZAĞACI MAHALLESİ bölgesinde, AVEA - VODAFONE GSM BAZ İSTASYONU KURULACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95110)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 13:00 saatleri arasında, KARACAÖREN KARABÜK bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95111)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 16:00 saatleri arasında, PINARBAŞI MAHALLESİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95114)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 15:00 saatleri arasında, YAYLAKAYA MAHALLESİ YAYLAKAYA CADDESİ bölgesinde, YAYLAKAYA MAHALLESİ YAYLAKAYA CADDESİNDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95119)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 15:00 saatleri arasında, UZUNOLUK MAH.YENİ MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95129)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.10.2018 09:00 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, YAYLA BEZİRGAN MAH. CAMİİ YANI MEVİİ bölgesinde, BEZİRGAN CAMİ YANİ AG HATLARINDA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95136)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 08.10.2018 14:15 - 08.10.2018 17:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:AKER OTEL,MARCAPOLO ÖTEL,SİMENA VİLLALARI bölgesinde, ASAT ÖZEL TR SİNİN AYIRICISINI DEĞİŞTİRECEK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95147)