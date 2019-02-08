Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (08.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEKTAŞ ALİBODALAR MAHMUTSEYDİ ASMACA MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97824)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97877)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİ SU bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI HAT YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97780)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97793)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 16:00 saatleri arasında, RESİLLER SİTELER bölgesinde, XELPİ ÇIKIŞ KLEMENS YENİLEME HAT BAKIM (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97832)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 16:00 saatleri arasında, BEYKONAK SİTELER bölgesinde, TR DEĞİŞİM RİNG BAĞLANTISI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97833)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 16:00 saatleri arasında, SANTRAL VE ÜNSAL MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97839)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 08.02.2019 03:00 - 08.02.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR MAH MEVLANA KAVSAĞI CİVARLARI KILICASLAN CAD YAYLA YOLU CİVARLARI 136. SOK MENDERES BULVARI bölgesinde, KABİN İCİ HÜCRE YALITIM İZOLE BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97834)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.02.2019 16:30 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH - ÜZÜMLÜ MAH bölgesinde, MÜTAHIT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97854)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.02.2019 09:30 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH ÖZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97853)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 09:30 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH - HACIOĞLAN MAH - SARIBELEN MAH - İKİZCE MAH - YAYLA AKLAR MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97852)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, GÜMÜŞKAVAK MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97860)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 08.02.2019 14:00 - 08.02.2019 18:00 saatleri arasında, BELEN MAH. YEŞİLKÖY MAH. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97867)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.02.2019 09:00 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, SARILAR bölgesinde, DİREK DEPLASESİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97872)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 08.02.2019 08:30 - 08.02.2019 15:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97879)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.02.2019 14:00 - 08.02.2019 17:00 saatleri arasında, HATIPLAR GÜLTEPE ILICA KUMKÖY YENİKÖY DOLBAZLAR ŞİŞELER SOLUR SIRTKÖY SARILAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TR LER bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97885)