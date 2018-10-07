Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (07.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 07.10.2018 08:00 - 07.10.2018 18:00 saatleri arasında, BOYALI YAYLASI FAKIRCALI YAYLASI BEYRELİ YAYLASI bölgesinde, TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ 9.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ (KONYA) TARAFINDAN 380 KV ERMENEK-OYMAPINAR E.İ.HATTININ 138-143 NOLU DİREKLERİ ARASINDA KORUMA İLETKENİ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYRELİ KOCAOGLANLI CAMLICA FAKIRCALI TIRILAR YAYLAKONAK SAPADERE BAĞLICA BAŞKÖY BELDİBİ VE BAŞKÖY YAYLALARI bölgesinde, OG HAT BAKIM VE HAT ALTI BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH.BOZYER CAD.MURTLU SOK İNCİRLİK SOK STADYUM CAD. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94835)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR,SÜLEK,SEYDİLER,YEMİŞLİSU, MAHALLLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94949)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 17:00 saatleri arasında, CELTİKCİ KANAL BOYU VE SANAYİ KANAL BOYU bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94967)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 07.10.2018 01:00 - 07.10.2018 07:00 saatleri arasında, SİTELER,MOLLA YUSUF,UNCALI,AVNİ TOLUNAY,AŞAĞI KARAMAN,DURALİLER,BAHTILI MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94971)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 12:00 saatleri arasında, SALUR MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94986)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 07.10.2018 11:00 - 07.10.2018 17:00 saatleri arasında, UĞRAR MAH. PEKMEZCİLER MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMA YAPACAGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95015)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 07.10.2018 00:00 - 07.10.2018 06:00 saatleri arasında, AHATLI,YENİDOĞAN,YEŞİLYURT,GÜLVEREN,ŞAFAK,ÜNSAL,KEPEZALTI,SANTRAL,FATİH,GÖÇERLER,ÇAMLIBEL,CEZAEVİ,SANAYİ SİTELERİ VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ VE PTP TESTLERİ ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95026)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 15:00 saatleri arasında, KUM MAH.KARŞIYAKA MAH.GÖKSU MH. bölgesinde, ÜÇÜZLER BİNA SANAYİ ÇIKIŞI KESİCİ DEĞİŞECEK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95028)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 07.10.2018 09:30 - 07.10.2018 13:00 saatleri arasında, TAŞLICA MAH.-MURTİÇİ MAH.- GÜÇLÜKÖY MAH. - GÜZELSU MAH. - PINARBAŞI MAH. - ÇALTILIÇUKUR MAH. -ÇUKURKÖY MAH.- SİNANHOCA MAH.-KEPEZ MAH.- KEPEZ KARAAHMETLER MAH. - KEPEZ BELENİ MAH.-HOCAKÖY MAH.-GÜNEYKAYA AŞAĞI MAHALLE - GÜNEYKAYA YUKARI MAHALLE- ÇENGEL 1 HES - GÖKÇEBEL ÖZEL TR- TAŞLICA SÜPERONLİNE ÖZEL TR- ASAT İÇME SULARI - GSM VERİCİLERİ bölgesinde, ANA HAT AYIRICI TAMİRİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95056)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAGIRİN MERKEZ bölgesinde, DİREK DEPLASESİ İÇİN YAPILAN KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95058)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 15:00 saatleri arasında, TOMALAR MAH. TAMAMI , BAHÇEYAKA MAH. BİR KISMI VE BU BÖLGEDE BULUNAN SEMT PLİKLİNİĞİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, ÖZAKSU FİRMASI YENİ TESİS EDİLEN BETON KÖŞK BAĞLANTISI İÇİN HÜCRE MONTAJI VE GİRİŞ ÇIKIŞ BAĞLANTILARI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95095)

ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 07.10.2018 09:00 - 07.10.2018 17:00 saatleri arasında, KOZAĞACI MAH. bölgesinde, AVEA - VODAFONE GSM BAZ İSTASYONU KURULACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95109)