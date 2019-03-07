Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (07.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 17:00 saatleri arasında, ÇENGER bölgesinde, BİNA BAKIMI VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100241)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE SÜTLEĞEN MAH ARMA LODAR MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100270)

• BURDUR - TEFENNİ ilçesinde, 07.03.2019 09:30 - 07.03.2019 15:30 saatleri arasında, HÜYÜK MEVKİİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYABİLMEK ADINA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100335)

• BURDUR - ALTINYAYLA ilçesinde, 07.03.2019 10:00 - 07.03.2019 16:00 saatleri arasında, GÜLPINAR MAHALLESİ İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYABİLMEK ADINA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100341)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 17:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ ÇAYBAŞI SOKAK bölgesinde, KÖŞKERLER MAHALLESİ ÇAYBAŞI SOKAKTA ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100348)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 16:00 saatleri arasında, KUM MAHALLESİ CAMIKIRIGI CADDESİ AKKOYUNLU SOKAK bölgesinde, TRAFO VE AG BAKIM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100349)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 15:00 saatleri arasında, AKOLUK MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AG DE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100355)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 07.03.2019 08:00 - 07.03.2019 17:00 saatleri arasında, PAYALLAR KÖMBÜYÜKYER MAHALLESİTOPATAS MAHALLESİSANAYİ CADDESİMERKEZ MAHALLESİYETKİN OTEL NİLBAHİR OTEL ATLAS OTEL SUN HVN TUĞRA OTEL TİMO OTEL SEDİRKENT SİTESİ GÜNES KENT SİTESİ CETİN AS KAHYA OTELKONAKLİ BÖLGESİ GÜZEL YALİ CADDESİ KETİR MAHALLESİ TELATİYE MAHALLESİ KALEEHANZADE HAMAM NOVA BAZZAR TES OTEL TURAS OTEL İNSULA OTEL FAMLY GARDEN OTELKONAKLİ 239 GURUBU MC GURUP OTEL TELATİYE OTEL bölgesinde, ANA HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100383)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MÜTEAHHİT YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100386)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 07.03.2019 06:00 - 07.03.2019 09:00 saatleri arasında, SİTELER,TOROS,AKKUYU,MOLLA YUSUF,UNCALI,ÖĞRETMENEVLERİ,PINARBAŞI VE ULUÇ MAHALLELERİNİN BİR KISIMLARI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100394)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 07.03.2019 08:30 - 07.03.2019 17:30 saatleri arasında, ÇATALLAR-DORUMLAR-ARAPLAR KISMİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE ŞEBEKE BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100411)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 07.03.2019 08:30 - 07.03.2019 17:30 saatleri arasında, TRT KOZAĞAÇI TAMAMI(HAT BAŞI AÇMAK İÇİN MANEVRA YAPTIĞIMIZDA:KAYAURNU-KARINCALI-BERENDİ-ÇANAKÇI-YANKÖY-BÜĞÜŞ-ZIRLANKAYA -ETLER HABIRLAR-PINARCIK-ÇANDIR-GÖKÇAY-KUŞLAR-YEŞİLYURT-ALACAMİ-GÖKÇEPINAR-ETLER MERKEZ) bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100407)

• ISPARTA - ULUBORLU ilçesinde, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 12:00 saatleri arasında, ULUBORLU PAZAR VE SERENLER MAHALLELERİNDE BULUNAN ABONELER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ULUBORLU İLÇE İŞLETME ŞEFLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYA BİLMEK İÇİN, ŞEBEKEDE YAPILACAK OLAN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE, () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100417)

• ISPARTA - ULUBORLU ilçesinde, 07.03.2019 15:00 - 07.03.2019 18:00 saatleri arasında, ULUBORLU KÖSE HASAN MAHALLESİNDE BULUNAN ABONELER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ULUBORLU İLÇE İŞLETME ŞEFLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYA BİLMEK İÇİN, ŞEBEKEDE YAPILACAK OLAN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE, () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100419)

• ISPARTA - ULUBORLU ilçesinde, 07.03.2019 12:00 - 07.03.2019 15:00 saatleri arasında, ULUBORLU KÖSE HASAN MAHALLESİNDE BULUNAN ABONELER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ULUBORLU İLÇE İŞLETME ŞEFLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYA BİLMEK İÇİN, ŞEBEKEDE YAPILACAK OLAN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE, () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100418)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 11:00 saatleri arasında, SALKIMEVLER MH ULUKAPI ASAGI ISIKLAR CELTİKCİ bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100422)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 17:00 saatleri arasında, CAGLAYAN MH HATANE ALTI bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100426)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 07.03.2019 08:30 - 07.03.2019 15:30 saatleri arasında, YEŞİLBAYIR MAH. VE KEPEZ DUACI MAHALLESİ KENT ORMANI CİVARI ÖZEL TRAFOLAR, BURDUR YOLU BAHÇEŞEHİR KOLEJİ CİVARI ÖZEL TRAFOLAR. bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100427)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 07.03.2019 12:00 - 07.03.2019 17:00 saatleri arasında, SİNAN DEĞİRMENİ,YAZIR GÜZLE VE DOYRAN YAYLALARI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100435)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 07.03.2019 14:10 - 07.03.2019 18:00 saatleri arasında, PINARBAŞI MAH - DERE MAH bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100441)