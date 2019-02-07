Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (07.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 17:00 saatleri arasında, GÜMÜŞKAVAK MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97859)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEKTAŞ ALİBODALAR MAHMUTSEYDİ ASMACA MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97823)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEYMELEK İSKELE MEVKİİ, GÜRSES MAHALLESİ, DAVAZLAR MAHALLESİ, YAVU DİVLE MEVKİİ VE KAPAKLI HOYRAN MEVKİİ bölgesinde, DAVAZLAR MAHALLESİNDE DAĞITIM BİNASINDA HÜCRE DEĞİŞİMİ VE ENERJİ NAKİL HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97768)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 16:00 saatleri arasında, GÜNDOĞDU ÇAVUŞLU bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97776)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİ SU bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI HAT YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97779)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97792)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 16:00 saatleri arasında, GÜNEŞ VE DÜDENBAŞI MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97806)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 17:00 saatleri arasında, CİKCİLLİ MAH KÖROĞLU SOKAK GÜMÜŞLER CD 313 SK bölgesinde, İLETKEN DEĞİŞİMİ KET ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97821)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 17:00 saatleri arasında, AHATLI MAHALLESİ ENİŞDİBİ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLECEKTİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97822)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 16:00 saatleri arasında, KUMLUCA HAL MEVKİİ GÖDENE CD. bölgesinde, HÜCRE DEĞİŞİMİ SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97828)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 07.02.2019 03:00 - 07.02.2019 06:00 saatleri arasında, CARŞI MAH KAYMAKAMLIK BELELEDİYE CİVARLARI ÇARŞI İSKELE GÜLLERPINARI MAH. bölgesinde, KABİN İCİ HÜCRE YALITIM İZOLE BAKIM CALIŞMASI YAPILACKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97831)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 07.02.2019 09:00 - 07.02.2019 11:00 saatleri arasında, ÇIĞLIK YAYLASI MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO KURULUMU İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97837)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 07.02.2019 10:00 - 07.02.2019 17:00 saatleri arasında, GÖKSU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97838)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 07.02.2019 13:30 - 07.02.2019 15:30 saatleri arasında, OSMANKALFALAR , KIRKPINAR KÜÇÜKKÖY YAYLASI MAHALLELERİNDE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. bölgesinde, TRAFO TESİS KURULUMU İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ TALEP ETMEKTEDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97836)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 07.02.2019 10:00 - 07.02.2019 16:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH YÜKSEK KÖPRÜ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97851)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 07.02.2019 08:30 - 07.02.2019 15:30 saatleri arasında, YEŞİLBAYIR MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, TRAFO GÜÇ YÜKSELTMESİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97857)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 07.02.2019 08:30 - 07.02.2019 15:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97858)