Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (06.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH. KARAMUSTAFALAR MEVKİİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94991)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.10.2018 08:00 - 06.10.2018 18:00 saatleri arasında, GÜNDOĞDU YAVRUDOĞAN HOCALAR VE ÖZEL MUSTERILER bölgesinde, BINA BAKIM VE AĞAÇ KESIM BAKIMI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94751)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 16:00 saatleri arasında, BÜYÜKKUM MAHALLESİ ÇAYAĞZI MEVKİİ bölgesinde, BÜYÜKKUM MAHALLESİ ÇAYAĞZI MEVKİİNDE TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94816)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, ALAKENT MAHALLESİ bölgesinde, ALAKENT MAHALLESİ DE TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94815)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94834)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, GEBİZ MAHALLESİ VE HACIOSMANLAR MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94837)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 06.10.2018 08:00 - 06.10.2018 18:00 saatleri arasında, BOYALI YAYLASI FAKIRCALI YAYLASI BEYRELİ YAYLASI bölgesinde, TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ9.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ (KONYA) TARAFINDAN 380 KV ERMENEK-OYMAPINARE.İ.HATTININ 138-143 NOLU DİREKLERİ ARASINDA KORUMA İLETKENİ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94852)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, CUMHURİYET MH. ESKİ SAN. SİT. 699,700,701,702 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94900)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:DENİZ CAD,İNÖNÜ CAD,4,7,8,9,17 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94926)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR,SÜLEK,SEYDİLER,YEMİŞLİSU, MAHALLLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALSIMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94947)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, KUM MAH PAPATYA SK. BEYLİK KUM SK. bölgesinde, KUM MAH 222046 TR BAKIM HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAKTIR.GERİLİM DÜŞÜMÜ VAR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94953)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, ULUCAK MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94959)

• ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, YARPUZ MAHALLESİ - GÖLBAŞI RESTORANT ÖZEL TR GSM VERİCİLERİ bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94961)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 06.10.2018 13:00 - 06.10.2018 16:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, AOB TARAFINDAN BİM KARŞISI TRAFOYA BAKIM YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94964)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 12:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA, ALTINKALE VE YENİKÖY MAHALLELERİNİN BİR KISMI VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER. bölgesinde, AOB TARAFINADAN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94962)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 13:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAS FİRMASI ŞEBEKE YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94981)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÖZDEMİR MAHALLESİ GENELİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94984)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 06.10.2018 08:00 - 06.10.2018 10:00 saatleri arasında, TEKİROVA:CUMHURİYET CAD,108,118,123,,127 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94992)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 06.10.2018 10:30 - 06.10.2018 12:30 saatleri arasında, TEKİROVA:TEKİROVA CAD,CUMHURİYET CAD,135,137,139 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94993)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 06.10.2018 13:30 - 06.10.2018 15:30 saatleri arasında, TEKİROVA:ATATÜRK CAD,CUMHURİYET CAD,103,107,108,112 bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94994)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 06.10.2018 09:30 - 06.10.2018 17:30 saatleri arasında, BAHTILI VE KURUÇAY MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94999)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN TESİS YENİLEME ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ TALEBİDİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95010)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.10.2018 11:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, UĞRAR MAHALLESİ SOFTALAR MEVKİİ bölgesinde, MÜHEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95014)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 12:00 saatleri arasında, ÇELTİKCİ,ORGANİZE SANAYİ,KARAÖZ,DOGANCAM,ULUALAN,SEYDİLER,KARACALAR,KIZILAGAÇ,KIZILOT,HACIOBASI,AKSAZ, VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95017)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 06.10.2018 12:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MAH., ADRASAN MAH. MERKEZ MEVKİİ, KARŞIYAKA MEVKİİ, OKUL ÇEVRESİ bölgesinde, MÜŞTERİ TALEBİM. AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI OG BAĞLANTISI İÇİN (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95075)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 06.10.2018 13:30 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, GÜNDOĞAN MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, AÇIK HATTIN KAPALI HATTA ÇEVRİLMESİ VE DİREK DEĞİŞİMİ YAPILACAĞINDAN YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95081)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 15:00 saatleri arasında, VARSAK KARŞIYAKA MH VARSAK İLKÖĞRETİM OKULU CİVARLARI VE VARSAK MENDERES MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95025)

• ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, SERİNYAKA MAH. ÇÜRÜK MAH. - SERİNYAKA ÇÖŞNÜ MAH. - GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ÖZEL TR bölgesinde, AVEA - VODAFONE GSM BAZ İSTASYONU KURULACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95038)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.10.2018 10:00 - 06.10.2018 18:00 saatleri arasında, OVA MAH. ÇAYAĞZI MEVKİİ bölgesinde, UÇAK KARDEŞLER E AİT ÖZEL TRAFO BAĞLANTISI İÇİN KESİNTİ TALEBİDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95040)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.10.2018 09:30 - 06.10.2018 12:00 saatleri arasında, KEMER MAH-ÇEŞME MAH-KASABA KÖKÇÜLER MEVKİ-GÖMÜCE MAH- ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, ABONE İPTALİ NEDENİYLE ÖZEL TRAFO OG BRANŞMAN BAĞLANTISI İPTAL EDİLECEKTİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95041)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 12:00 saatleri arasında, AGULLU - GÖKÇEÖEREN - PINARBAŞI - DERE -YENİKÖY - MAHALLELERI ETKILENMEKTEDIR bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95063)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95064)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95066)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 06.10.2018 09:00 - 06.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95067)