Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (06.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 06.02.2019 09:30 - 06.02.2019 17:00 saatleri arasında, DEMİRTAŞMAH SAHİL HAL VE OKUL CİVARI YEŞİLÖZ MAH KEŞEFLİ bölgesinde, OG DİREK DEPLASESİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97820)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH ORİONT PARK OĞUZHAN İNŞ AVSALLAR BELEDİYE CİVARI ATATÜRK CAD bölgesinde, TRAFO GÜÇ YÜKSELTİLMESİ MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.02.2019 03:00 - 06.02.2019 06:00 saatleri arasında, YAYLA MH EMEK MH bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TAFA AG PANOSU KESİCİ AYIRICI VE BARA BAĞLANTI NOKTALARI KONTROLÜ BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97728)

(97750)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 17:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ. bölgesinde, KÖKERLER MAHALLESİ KÖŞKERLER CADDESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97767)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİ SU bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI HAT YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97778)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 17:00 saatleri arasında, SİDE KUMKÖY BÖLGESİ bölgesinde, CORALLA OTEL KARŞISI BİNADA HÜCRE DEĞİŞİMİ BİNA BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97781)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 16:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAH OKÇU ÖLDÜĞÜ MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPIALCAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97787)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97791)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 06.02.2019 06:00 - 06.02.2019 09:00 saatleri arasında, TOROS,SİTELER,UNCALI,AKKUYU,ÖĞRETMENEVLERİ VE PINARBAŞI MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97802)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 16:00 saatleri arasında, A.OVA SİNAN,A.OVA ORTA,A.OVA DÜDEN,A.OVA MENDERES MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97805)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 06.02.2019 08:30 - 06.02.2019 12:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA VE ALTINKALE MAHALLELERİNİN BİR KISMI bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97808)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 17:00 saatleri arasında, AHATLI ENİŞDİBİ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLECEKTİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97814)