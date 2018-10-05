Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (05.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 05.10.2018 14:00 - 05.10.2018 18:00 saatleri arasında, OBA MAH.TOPALHASAN KÜME EVLERİ SK.HÜSEYİN GİRENES FEN LİSESİ CİVARI SET İCİ SOK. bölgesinde, BELEDİYE YOL CALIŞMASI YOL ORTASINDA KALAN AG DİREGİN DEPLASESİ YAPILACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95057)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR,SÜLEK,SEYDİLER,YEMİŞLİSU, MAHALLLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94946)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 15:00 saatleri arasında, A.IŞIKLAR ÇELTKÇİ ULUKAPI SANAYİ SEYDILER UZUNKALE HACISALI HACIALI TASKESIGI AHMETLER GENÇLER SÜLEK GEBECE HOCALI TEPEKÖY GÜNEYCİK GUNDOĞMUŞ HES bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇ KESIM VE BAKIM CALIMSASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93721)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94772)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 17:00 saatleri arasında, KÖKEZ MAHALLESİ KISMEN bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94833)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇALAAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94832)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 17:00 saatleri arasında, GEBİZ MAHALLESİ VE HACIOSMANLAR bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94836)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ AASMACA bölgesinde, MUT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94840)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:DAVUT AKMAN SOK,DENİZ CAD,3 VE 4 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94925)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAYİÇİ YENİKIŞLA KARACAÖREN AKÇAALAN MAHALLELERİ bölgesinde, OG ALTI AĞAÇ KESİMİ HAT BAKIMI VKS DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94933)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 05.10.2018 09:30 - 05.10.2018 17:30 saatleri arasında, KÜÇÜK VE BÜYÜK ÇALTICAK,TÜNELLER,BALIK BARINAĞI VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94941)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 05.10.2018 10:00 - 05.10.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94942)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH. KARAMUSTAFALAR MEVKİİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94956)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 13:00 saatleri arasında, YELTEN MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94965)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 05.10.2018 11:00 - 05.10.2018 17:00 saatleri arasında, YEŞİLYAYLA MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94963)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 12:00 saatleri arasında, AKÇAY MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDEN,İ İLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94980)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 12:00 saatleri arasında, TEKKE MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94983)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 12:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAS FİRMASI ŞEBEKE YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94985)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 15:00 saatleri arasında, TEKİROVA:ATATÜRK BUL,SEHİT ER HASAN YILMAZ CAD,119,143,145,147 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94988)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA, AKÇAYBAŞI, ADNAN MENDERES CAD.BARBOROS CAD.YUVALILAR KÖYÜ SALISU,KERİMOĞLU,CANKURTARAN SOK.DAĞDİBİ CAD.TOCAK SOK.ÇAYİÇİ SOK.İĞNECİLİK SOK.DALKAVAK SOK.TATLIK SOK.DEMİRAĞAÇ SOK.AKGÜNLER ÇIKMAZI UÇARDUTLAR MEVKİİ bölgesinde, AKÇAYBAŞI DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94998)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 05.10.2018 13:30 - 05.10.2018 18:00 saatleri arasında, KÜLTÜR MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA SDK DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95000)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.10.2018 09:00 - 05.10.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. YÜKSEKKÖPRÜ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN ŞEBEKE ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KESİNTİ TALEBİDİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95009)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.10.2018 11:00 - 05.10.2018 17:00 saatleri arasında, PINARBAŞI MAHALLESİ bölgesinde, MÜHEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95012)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.10.2018 10:00 - 05.10.2018 18:00 saatleri arasında, DİRGRNLER MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ bölgesinde, HAT BAKIMI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLECEKTİR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95043)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 05.10.2018 10:30 - 05.10.2018 16:30 saatleri arasında, GEVENLİ MERKEZ VE SAKLIKENT MERMER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95044)