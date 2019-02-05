Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (05.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 17:00 saatleri arasında, OKURCALAR ÇAKALLAR ALARA MAH bölgesinde, TRAFO GÜÇ YÜKSELTİMİ MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97751)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97798)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 17:00 saatleri arasında, GÜMÜŞKAVAK UZUNÖZ YALÇI MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97800)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.02.2019 03:00 - 05.02.2019 06:00 saatleri arasında, SİDE bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TAFA AG PANOSU KESİCİ AYIRICI VE BARA BAĞLANTI NOKTALARI KONTROLÜ BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97727)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 05.02.2019 10:00 - 05.02.2019 17:00 saatleri arasında, KAPAKLI HOYRAN MEVKİİ bölgesinde, KAPAKLI MAHALLESİ HOYRAN MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97766)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 16:00 saatleri arasında, GEMİCİK MEVKİİ, PATARA MAH. GENELİ, OVA ÇAYAĞZI MEVKİİ, AMBARLIBÜK MEVKİİ, OVA HAL VE BELEDİYE ÇEVRESİ, OVA ÇAYBAŞI MEVKİİ, OVA YEŞİLYURT MEVKİİ, OVA 1,2,3 PARSEL, ÇAVDIR KAVAKYANI YENİ TR ÇEVRESİ bölgesinde, GEMİCİK KABİN İÇİNDE AÇIK ŞALT TA BAKIM VE TEMİZLİK YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97783)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 16:00 saatleri arasında, UĞRAR MAH PEKMEZCİLER VE DAVULLAR MAH ETKİLENEMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97786)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97790)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 16:00 saatleri arasında, YAYLAALAN SEVİNÇ TİLKİLER SİVRİ DEGİRMENLİ GÜZELYALI SARACLI BELENOBASI KÜLCÜLER VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97797)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 17:00 saatleri arasında, KAYABURNU KARINCALI ÇANAKÇI BERENDİ YANKÖY PINARCIK ZIRLANKAYA BÜĞÜŞ ETLER (HAPILLAR) VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, KARINCALI BİNA ÇATI TADİLATI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97803)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 05.02.2019 09:00 - 05.02.2019 16:00 saatleri arasında, A.OVA SİNAN,A.OVA ORTA,A.OVA DÜDEN,A.OVA MENDERES MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97804)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 05.02.2019 08:30 - 05.02.2019 15:30 saatleri arasında, YENİKÖY VE BAHÇEYAKA MAHALLELERİNİN BİR KISMI bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIMI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97807)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.02.2019 17:00 - 05.02.2019 19:00 saatleri arasında, AHATLI ENİŞDİBİ MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97813)