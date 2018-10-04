Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (04.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 04.10.2018 14:00 - 04.10.2018 18:00 saatleri arasında, HACIKERİMLER KAYABAŞI YENKÖY MAHMUTSEYDİ TAŞ DİBİ UŞAKPINARI bölgesinde, MEVCUT OG DİREK DÜZELTİMİ YAPILACAK.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

04.10.2018 10:20 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, OBA MAH KARAKOCALI ZAVLAKLAR SOK.EŞREF ACIKALIN CAD.TOSUNLAR CAD.BAHCEŞEHİR KOLEJİ ÖZEL TRLİ MÜŞTERİ bölgesinde, MEVCUT OG DİREK DÜZELTİMİ VE AG HAT AKTARIMI YAPILACAK.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

04.10.2018 10:20 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, OBA MAH KARAKOCALI ZAVLAKLAR SOK.EŞREF ACIKALIN CAD.TOSUNLAR CAD.BAHCEŞEHİR KOLEJİ ÖZEL TRLİ MÜŞTERİ bölgesinde, MEVCUT OG DİREK DÜZELTİMİ VE AG HAT AKTARIMI YAPILACAK.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

04.10.2018 05:00 - 04.10.2018 12:00 saatleri arasında, CİKCİLLİ BİR KISMI bölgesinde, MÜŞTERİ BOX AKTARACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYRELİ KOCAOGLANLI CAMLICA FAKIRCALI TIRILAR YAYLAKONAK SAPADERE BAĞLICA BAŞKÖY BELDİBİ VE BAŞKÖY YAYLALARI bölgesinde, OG HAT BAKIM VE HAT ALTI BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 04.10.2018 09:30 - 04.10.2018 15:30 saatleri arasında, SİNAN DEĞİRMENİ,BOYALI,SEKLİK,PİRENLİ,AKÇAKAYA,BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ VE KORKUTELİ İLÇESİNE BAĞLI YAZIR VE GÜZLE MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94895)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.10.2018 08:00 - 04.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİ SU SEYDİLER VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAHİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93750)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇAALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94829)ANTALYA - SERİK ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 17:00 saatleri arasında, KÖKEZ MAHALLESİ KISMEN bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94830)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 17:00 saatleri arasında, KADRİYE MAHALLESİ KISMEN bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94831)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 11:00 saatleri arasında, KALKAN MAHALLESİ TÜM CADDE VE SOKAKLARI(TAŞBAŞI KÖMÜRLÜK VE ULUGÖL HARİÇ) bölgesinde, SCADA EKİBİ TARAFINDAN KALKAN DM KALKAN MERKEZ ÇIKIŞINDA AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ İÇİN KESİNTİ TALEBİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94846)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 04.10.2018 14:00 - 04.10.2018 18:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MAH. OVA MAH. KINIK MAH. ÇAYKÖY MAH. ÇAVDIR MAH. PALAMUT MAH. S.AKLAR MAH. İSLAMLAR MAH. ÜZÜMLÜ MAH. HACIOĞLAN MAH. SARIBELEN MAH. Y.BEZİRGAN MAH. İKİZCE MAH. ÇAMLIOVA MAH. Y.ÇAVDIR MAH. Y.PALAMUT MAH. Y.ÇAMLIKÖY. Y.AKLAR MAH. bölgesinde, SCADA EKİBİ TARAFINDAN KALKAN DM KUPLAJ VE KÖY GRUBU ÇIKIŞINDA AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ İÇİN KESİNTİ TALEBİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94847)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, YEŞİLBAHÇE MH. 1453 1454 1455 ÇINARLI CD. 1460 1459 BARUT OTEL bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94899)ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:DENİZ CADDESİ bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94924)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 16:00 saatleri arasında, ORTABAG MAHALLESİ GENİŞBURNU MEVKİİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94936)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 04.10.2018 09:30 - 04.10.2018 17:30 saatleri arasında, HİSARÇANDIR,GÖKDERE,SARISU MAHALLELERİNİN BİR KISMI ,TÜNEKTEPE VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94940)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 04.10.2018 10:00 - 04.10.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94939)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR,SÜLEK,SEYDİLER,YEMİŞLİSU, MAHALLLELERİ bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ CALISMASI İÇİN (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94944)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 11:00 saatleri arasında, KUMLUCA DENİZ OBALARI ARITMA TESİSİ bölgesinde, ARITMA TESİSİ HAT BAŞI RAYKEM MONTAJI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94948)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÜNSAL MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94954)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 04.10.2018 13:00 - 04.10.2018 18:00 saatleri arasında, KANAL MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94955)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, ALAADDİN MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94958)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, TOPALLI VE KURŞUNLU MAHALLELERİNİN GENELİ YURTPINAR MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, OG HAT BAKIMI İÇİN YAPILACAKKESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94966)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, TEKİROVA TAMAMI bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94972)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, KORUCAK MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, VATANDAŞIN YAPACAK OLDUĞU ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94968)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 04.10.2018 12:00 - 04.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖLOVA MAHALLESİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94978)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 12:00 saatleri arasında, KOCAPINAR MAHALLESİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94974)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 04.10.2018 09:00 - 04.10.2018 15:00 saatleri arasında, YENİ MAH:YAVUZ SELİM CAD,FATİH BULVARI,523,524,527,531,534,557 SOKAKLAR VE KIZILCZ PLASTİK FABRİKASI bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ İLE HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94990)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 04.10.2018 12:00 - 04.10.2018 17:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA:HACIVELİLER,HAL CAD,YANIK KONAK SOK,ÇALTILIBUCAK SOK,SIRADAŞLAR SOK,SANAYİ CAD,TURUNÇOVA SANAYİ SİTESİ,ONUR MERMER AŞ,FİNİKE MERMER FABRİKASI bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ BAĞLANTI İÇİN DİREK DİKECEK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95005)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 04.10.2018 12:00 - 04.10.2018 18:00 saatleri arasında, VARSAK KARŞIYAKA VE VARSAK MENDERES MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95006)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 04.10.2018 11:45 - 04.10.2018 17:00 saatleri arasında, UĞRAR MAH. PEKMEZCİLER MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMA YAPACAGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95011)

