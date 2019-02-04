Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (04.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 17:00 saatleri arasında, GÜMÜŞKAVAK UZUNÖZ YALÇI MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97799)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 17:00 saatleri arasında, SARAY MAH HELİM AĞA CAD HATİPLER SOKAK 917 SOKAK HCIİBRAHİM SOKAK MEHMET ÇAVUŞ SOKAK bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97748)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.02.2019 03:00 - 04.02.2019 06:00 saatleri arasında, MİMARSİNAN AYDINEVLER KAVAKLI KASAPLAR MİLLİEGEMENLİK bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TAFA AG PANOSU KESİCİ AYIRICI VE BARA BAĞLANTI NOKTALARI KONTROLÜ BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97726)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 14:00 saatleri arasında, İSKELE MAH:ÜNİVERSİTE SOK 433,434 SOK bölgesinde, TRAFO BECAİŞ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97761)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 14:00 saatleri arasında, SAHİLKENT MAH:KÖKLÜKUM CAD,İSTİKLAL CAD,109 SOK,114 SOK bölgesinde, TRAFO BECAİŞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 04.02.2019 00:00 - 04.02.2019 05:00 saatleri arasında, PINARLI,CİHADİYE,ÇAMKÖY,CUMHURİYET,FETTAHLI,GAZİLER,FATİH,SOĞUCAKSU,KONAK,YURTPINAR,İHSANİYE,ALAYLI,GÜLOLUK,GÖKDERE,TOPALLI,KURŞUNLU,YEŞİLKARAMAN,KARAÖZ,ORTAKÖY,KAYADİBİ,KIRBAŞ,BUCAK KARGI MAHAHALLELERİ VE TRANS TEPE HES,ESKİKÖY HES,GÜLET GES bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİN (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97763)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 04.02.2019 10:00 - 04.02.2019 17:00 saatleri arasında, ÜÇAĞIZ MAHALLESİ ALAN MEVKİİ bölgesinde, ÜÇAĞIZ MAHALLESİ ALAN MEVKİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÜÇAĞIZ MAHALLESİ ALAN MEVKİİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97764)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 04.02.2019 00:00 - 04.02.2019 06:00 saatleri arasında, A.OVA SİNAN,A.OVA ORTA,A.OVA DÜDEN,A.OVA MENDERES MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97765)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 04.02.2019 09:30 - 04.02.2019 17:00 saatleri arasında, AZAPLAR-ABDUHRAMANLAR-ŞATIRLI-TEKKE MEVKİLER VE ÖZEL OG MÜŞTERİLERİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97772)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 16:00 saatleri arasında, G.OBA MAH. H.ALANI CD 2155,2147,2273,2222,SEVAL KOOP. G.BAĞ MAH. EBRU,ÇINARLI,YAPRAK,ZEYBEK,2681,2682,2689,2690 SK. bölgesinde, MODÜLER HÜCRE MONTAJI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97773)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 15:00 saatleri arasında, A.OVA SİNAN MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97774)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 04.02.2019 13:00 - 04.02.2019 18:00 saatleri arasında, HABİBLER MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97775)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 15:00 saatleri arasında, YUKSEKALAN MAH . GULLUPINAR,504,506,508 SK bölgesinde, AG DIREK DEPLASESI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97784)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 17:00 saatleri arasında, ÇAYKÖY MAHALLESİ GENELİ, ÇAVDIR MAHALLESİ GENELİ, PALAMUT MAHALLESİ GENELİ VE SAHİL AKLAR MEVKİİ bölgesinde, ÇAYKÖY KÖK BİNADA ÇAYKÖY ÇIKIŞ KESİCİSİ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR. AYRICA KÖK BİNADAKİ BÜTÜN HÜCRELERİN BAKIMI VE DAHİLİ TR NİN BAKIMI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97782)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 16:00 saatleri arasında, KARADAĞ MAH YOL KENARI MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILCAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97785)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.02.2019 09:00 - 04.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY bölgesinde, MÜTAHİT HAT YENİLEME ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97789)