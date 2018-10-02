Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (02.10.2018)

ALANYA, Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 17:00 saatleri arasında, İMAMLI ÖZVADİ HOCALAR bölgesinde, OG AG HAT BAKIM CALIŞMASI VE HAT ALTI AGAC KESİM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 17:00 saatleri arasında, TOSLAK bölgesinde, MUTAHİT TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 15:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH BOZYER CAD MURTLU SOKAK İNCİRLİK SOKAK SDADYUM CAD bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇOLAKLI ILICA EVRENSEKI YAVRUDOĞAN GUNDOĞDU VE ÖZEL MUSTERILER bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇ KESIM VE BAKIM CALIMSASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93724)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 02.10.2018 09:30 - 02.10.2018 17:30 saatleri arasında, KÜÇÜK VE BÜYÜK ÇALTICAK,TÜNELLER,BALIK BARINAĞI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94747)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÜÇGEN MAH. 93 SK bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA: SERAŞ MÜH. YAPILACAK İŞ: BAKS DEPLASASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94785)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 17:00 saatleri arasında, MENTEŞBEY MAH. - MİNARELİ MAH. bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93739)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.10.2018 08:00 - 02.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİ SU SEYDİLER VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93745)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 15:00 saatleri arasında, KİRİŞ MAH. TAMAMI bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ VE AGŞ PANO DEĞİŞİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93759)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMALR MAH PINARBAŞI MEVKİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMA YAPACAGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNİTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94805)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇAALAN MAHALLESİ bölgesinde, 521 ADA CİVARI TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94820)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇAALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94821)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 17:00 saatleri arasında, MERKEZ MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASINDAKİ EKSİKLİKLER (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94824)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 02.10.2018 12:00 - 02.10.2018 18:00 saatleri arasında, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94897)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 02.10.2018 09:00 - 02.10.2018 15:00 saatleri arasında, SÜTÇÜLER,HÜSNÜ KARAKAŞ VE GAZİ MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94896)