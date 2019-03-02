Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (02.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 02.03.2019 10:00 - 02.03.2019 12:00 saatleri arasında, KARGICAK MEVLANA DALKILIÇLI KÖY İÇİ BELEN KUZDERE KADİRLİ GÜLİSTAN VE TOROS SİTESİ bölgesinde, MÜŞTERİ TALEBİ TRAVERS BAĞLANTISI OG DE BAGLANTI YAPILACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100315)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 12:00 saatleri arasında, CIPLAKLI MAH BELEDİYE DÜGÜN SALONU CİVARI ÇIPLAKLI İLÖĞRETİM OKULU BÖLGESİ bölgesinde, BELEDİYE DİREK DEPLASESİ YAPACK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100295)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 17:00 saatleri arasında, DİM ÖTEKÖY MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100292)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100198)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 17:00 saatleri arasında, ÇAVUŞKÖY KADILAR HALİTAĞALAR UZUNLAR bölgesinde, AOB HAT BAKIM VE RAYCEM İZLASYON ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100204)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100209)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 15:00 saatleri arasında, KUZEYYAKA VE GÜNDOĞDU MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100216)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 17:00 saatleri arasında, PINARLI, ÇAMKÖY, CUMHURİYET, FETTAHLI, GAZİLER MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100237)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 02.03.2019 22:00 - 03.03.2019 02:00 saatleri arasında, DOĞUYAKA MAH. TERMESSOS BU.1214,1217,1114 SK VE CİVARI bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100250)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 17:00 saatleri arasında, HACIKERİMLER KAYABAŞI YENİKÖY TOSLAK MAHMUTSEYDİ MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100252)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 02.03.2019 02:00 - 02.03.2019 06:00 saatleri arasında, OBA CIPLAKLI ÇİKÇİLLİ TOSMUR TÜMÜ bölgesinde, 111195 TR 4-111187 TR15-112011 TR18-111049-111193 TR26 KABİN İÇİ YALITIM TENİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100254)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.03.2019 02:00 - 02.03.2019 05:00 saatleri arasında, ESKI HISAR AŞAĞI HISAR bölgesinde, ESKI ECEM BÜFE BINA ILE BARIŞ MANÇO PARKI BECEAİŞ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100256)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 02.03.2019 13:00 - 02.03.2019 15:00 saatleri arasında, AĞULLU MAH - ANBARLAR MAH - ÇOMUCAK MAH - SARILAR MAH - GÖKÇEYAZI MAH - BELKONAK MAH - ÇERLER MAH - KILINÇLI MAH - BOĞAZCIK MAH - AHATLI MAH - UĞRAR MAH - ÇATALOLUK MAH - SİNNELİ MAH - AKÖRÜ MAH - KIZILAĞAÇ MAH - KASABA MAH - KEMER MAH - ÇEŞME MAH - DİRGENLER MAH - GÜRSU MAH - ORTABAĞ MAH - KARADAĞ MAH - DOĞANTAŞ MAH - BAYINDIR MAH - ÇUKURBAĞ MAH - PINARBAŞI MAH - DERE MAH - YENİKÖY MAH - GÖKÇEÖEREN MAH- HA bölgesinde, SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TRAFO BRANŞMAN BAĞLANTISI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100259)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 15:00 saatleri arasında, ULUPINAR NERKEZ MAH bölgesinde, GENEL BAKIM ÇALIŞMASI VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100289)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 15:00 saatleri arasında, ERENTEPE KARAKUYU MAH bölgesinde, GENEL BAKIM ÇALIŞMASI VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100284)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 16:00 saatleri arasında, KAŞ GÖKÇEÖREN MAH GÖKSEKİ MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIMI VE AGAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100282)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 16:00 saatleri arasında, SARIBELEN MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100287)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA ÇAVDIR SOK, KILDIRAK SOK, BÜNGÜŞ ÇIKMAZI bölgesinde, GENEL BAKIM ÇALIŞMASI VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100279)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE BELDİBİ MAH YUKARI MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100273)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 16:00 saatleri arasında, DEMRE KÖŞKERLER MAH BELÖREN MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100275)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.03.2019 14:00 - 02.03.2019 16:00 saatleri arasında, DENİZYAKA BÜKLÜCE bölgesinde, MÜTEAHHİT FİZİKİ İRTİBAT BAĞLANTISI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100297)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 16:00 saatleri arasında, KAVAKLI bölgesinde, HAT DEPLASESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100299)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 13:00 saatleri arasında, TAŞAĞIL BEKİRLER bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ AYIRICI BAKIM (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100302)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 02.03.2019 10:00 - 02.03.2019 16:00 saatleri arasında, OVACIK-ÜÇOLUK-GEDELMA-GÖLBASTI-YAYLA KUZ DERE-ALADAG-HİSARÇANDIR-ÖRENCİK-HAVUTÖNÜ-İKİZCE-BALYAK MADENCİLİK bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100307)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 15:00 saatleri arasında, SAKLIKENT MAH MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100309)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 02.03.2019 13:30 - 02.03.2019 16:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI, YAĞCA, AYANLAR, ÇIĞLIK, ORTA VE AYDINLAR MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE ASAT TERMESSOS POMPA İSTASYONU, TERMESSOS ANTİK KENT VE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, KARAPIYNAR DM İÇİNDEKİ HÜCRELER ARASI TOPRAKLAMALAR YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100322)