Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (02.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 02.02.2019 09:30 - 02.02.2019 16:00 saatleri arasında, GÜLLERPINARI 75 YIL SPOR SALANU VERESİ YENİLMEZ SOK bölgesinde, B MUT DİREK DEPLASESİ YAPILACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97735)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 02.02.2019 09:00 - 02.02.2019 17:00 saatleri arasında, BÜYÜKHASBAHÇE MAHALLESİ MAMADI MEVKİİ CİKCİLLİ MAHALLESİ UZUNSIRT MEVKİİ bölgesinde, BELEDİYE TARAFINDAN YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE DİREK DEPLASESİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97737)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.02.2019 03:00 - 02.02.2019 06:00 saatleri arasında, AOB bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TAFA AG PANOSU KESİCİ AYIRICI VE BARA BAĞLANTI NOKTALARI KONTROLÜ BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97724)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 02.02.2019 09:00 - 02.02.2019 15:00 saatleri arasında, HÜSNÜ KARAKAŞ VE HABİBLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97729)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.02.2019 09:00 - 02.02.2019 16:00 saatleri arasında, BOZTEPE , ODAÖNÜ ,KARAKAYA,YALCINDİBİ bölgesinde, HAT BAKIMI AGAC KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97732)

• ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 02.02.2019 10:00 - 02.02.2019 13:00 saatleri arasında, GÜNDOĞMUŞ FATİH MAH .- GÜNDOĞMUŞ RASİH KAPLAN MAH.- PTT - JANDARMA JEMUS bölgesinde, GÜNDOĞMUŞTA TAMAMLANMAKTA OLAN ENTEGRA HASTANESİ ENERJİ MÜSADESİNDEKİ MEVCUT DİREĞİN DEMONTE EDİLEREK YERİNDE UYGUN TİPTE OG MÜŞTEREK DİEĞİN DEPLASE EDİLECEĞİNDEN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97736)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.02.2019 09:00 - 02.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI TESİS YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97740)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 02.02.2019 08:00 - 02.02.2019 18:00 saatleri arasında, ELMALI İLÇESİNİN TAMAMI , KAŞ İLÇESİ GÖMBE , SİNEKÇİ , BELDİBİ, SÜTLEĞEN , ÜZÜMLÜ MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ YÜKLENİCİ FİRMASI ASEM GRUP ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. TARAFINDAN 198-203 NO'LU DİREKLERİN DEMONTAJ. MONTAJ ÇALIŞMASI YAPABİLMESİ İÇİN GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97739)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 02.02.2019 03:00 - 02.02.2019 06:00 saatleri arasında, MACUN MAH BARBAROS MAH FATİH MAH KONAK MAH PERGE ANTİKKENTİ ANTBİRLİK ÖZEL TRAFOLAR HALK EKMEK ÇALKAYA FETTAHLI BİR KISMI bölgesinde, SCDA PTP TESTİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97742)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 02.02.2019 11:00 - 02.02.2019 17:00 saatleri arasında, DAĞBELİ , BADEMAĞACI , AKKOÇ VE BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİNE BAĞLI KARAOT KÖYÜNÜ TAMAMI VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLAR. bölgesinde, ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97743)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.02.2019 09:00 - 02.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARABUCAK MH bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 02.02.2019 02:00 - 02.02.2019 04:00 saatleri arasında, TAŞKESİGİ bölgesinde, BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 02.02.2019 08:30 - 02.02.2019 15:30 saatleri arasında, ALTINKALE VE YEŞİLBAYIR MAHALLELERİNİN BİR KISMI VE AKDENİZ BULVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLU MÜSTERİLER bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIMI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 08:09