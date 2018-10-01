Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (01.10.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK MAH. AŞCI MUSTAFA TR DEN ENERJİ ALAN ABONELER.. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93712)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇAALAN MAHALLESİ bölgesinde, 1071 ADA CİVARI TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94819)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 01.10.2018 09:30 - 01.10.2018 17:30 saatleri arasında, ÇAKIRLAR,SU İÇECEK,AYDINLIK,YENİ MAHALLE,KURUÇAY,AKDAMLAR,HACISEKİLER,YARBAŞÇANDIR,ZÜMRÜT VE DEMİRCİLİK MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93670)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.10.2018 10:00 - 01.10.2018 16:00 saatleri arasında, SAHİL BEZİRGAN MAH KÖRDERE MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93697)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 01.10.2018 09:45 - 01.10.2018 15:30 saatleri arasında, KOCAMEZARLIK,TURGUTLU,SAKIZ ALANI,BÜK ORMAN İŞLETME İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94894)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 15:00 saatleri arasında, HATİPLER GÜLTEPE YENİKÖY DOLBAZLAR SALUR SIRTKOY EVRENLER YAVŞİ ŞİŞELER ILICA bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇ KESIM VE BAKIM CALIMSASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93723)

• ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 17:00 saatleri arasında, GÜNEYKAYA YUKARI MAHALLE - GÜNEYKAYA AŞAĞI MAHHALLE - HOCAKÖY MAHALLESİ - SİNANHOCA MAHALLESİ - KEPEZ BELENİ MAH. - KEPEZ AŞAĞI MAH. - KEPEZ YUKARI MAHALLE -KEPEZ (ASAT) İÇME SULARI ÖZEL TR - GÜNEYKAYA İÇME SUYU (ASAT) ÖZEL TR bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93730)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.10.2018 08:00 - 01.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİ SU SEYDİLER VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93744)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:HACI ARDIÇ CAD,TRUZİM BULVARI,SİMENA VİLLALARI bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93758)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94768)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 14:00 saatleri arasında, YENİKÖY KAYABAŞI HACIKERİMLER MAHMUTSEYDİ TAŞ DİBİ UŞAKPUINARIVE ÖZEL MÜŞTRİLİ TRLER bölgesinde, HASRLI OLAN MEVCUT OG DİREGİN DEGİŞİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94769)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94770)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 15:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH BOZYER CAD MURTLU SOKAK İNCİRLİK SOKAK STADYUM CAD bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94773)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 15:00 saatleri arasında, BARBAROS MAHALLESİ VE SERİK CADDESİ bölgesinde, OG HATBAKIMI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94796)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAHALLESİ YÜKSEK KÖPRÜ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMA YAPACAĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94804)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAĞMAN MAHALLESİ bölgesinde, ÇAĞMAN MAHALLESİ ENİŞDİBİ MEVKİİNDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94812)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇAALAN MAH. bölgesinde, 521 ADA CİVARI DİREK DİKİP TEL ÇEKME İŞLEMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94818)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 17:00 saatleri arasında, TOSLAK bölgesinde, MUTAHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94841)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ ASMACA bölgesinde, MUTAHİT FİRMA DİREK DEPLASESİ YAPILACAGINDAN (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94838)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇAVDIR MAH. PALAMUT MAH. ÇAYKÖY MAH. SAHİL AKLAR KINIK KARABİT CAD. bölgesinde, KINIK KÖK TEN ÇAVDIR KÖK BİNAYA KADAR OG VE AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94843)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 17:00 saatleri arasında, İMAMLI ÖZVADİ HOCALAR bölgesinde, OG AG HAT BAKIM CALIŞMASI VE HAT ALTI AGAC KESİM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94848)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.10.2018 10:00 - 01.10.2018 16:00 saatleri arasında, AKBEL OGAN MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT FİRMA TARAFINDAN KET KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94850)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.10.2018 10:00 - 01.10.2018 16:00 saatleri arasında, AKBEL OGAN MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT FİRMA TARAFINDAN KET KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94849)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 15:00 saatleri arasında, YEŞİLBAYIR MAHALLESİNİN BİR KISMI, ANTALYASPOR TESİSLERİ, BURDUR YOLU ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER, MURATPAŞA BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİ VE DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ PARKE TAŞ ŞANTİYESİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ÜMİT ELEKTRİK FİRMASI TARAFINDAN YENİ TESİS EDİLEN TRAFO İÇİN ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94856)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 01.10.2018 09:00 - 01.10.2018 13:00 saatleri arasında, ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, KESTEL KARAPINAR CAD, SİGORTA CAD bölgesinde, ALKÜ TARAFINDAN ENERJİ MÜSAADESİNE İSTİNADEN HATBAŞI DİREK DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94855)