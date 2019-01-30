Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (30.01.2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.01.2019 09:00 - 30.01.2019 17:00 saatleri arasında, KARABUCAK bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97661)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.01.2019 03:00 - 30.01.2019 06:00 saatleri arasında, GÜNDOGDU VE YAVRUDOGAN SAHİL BÖLGELERİ bölgesinde, BİNA BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97681)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 30.01.2019 09:00 - 30.01.2019 17:00 saatleri arasında, SARAY MAH HELİM AĞA CAD HATİPLER SOKAK 917 SOKAK HCIİBRAHİM SOKAK MEHMET ÇAVUŞ SOKAK bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97692)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 30.01.2019 09:00 - 30.01.2019 15:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ MAHALLESİ bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI İÇİN YAPILAN KESİNTİ. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97702)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 30.01.2019 09:00 - 30.01.2019 17:00 saatleri arasında, GÜMÜŞKAVAK UZUNÖZ YALÇI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97709)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 30.01.2019 09:00 - 30.01.2019 16:00 saatleri arasında, KUYUCAK - ÇINARDİBİ - GÜMÜŞDAMLA bölgesinde, KUYUCAK OG HATTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97710)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 30.01.2019 11:00 - 30.01.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97714)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 30.01.2019 13:10 - 30.01.2019 17:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAH. BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, ÖZAKSU FİRMASI ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97717)