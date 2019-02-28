Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (28.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?



ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 17:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA VE ORTA MAHALLELERİNİN BİR KISMI bölgesinde, KET KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100112)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 15:00 saatleri arasında, AŞAĞIPAZAR MAH. bölgesinde, HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100137)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 17:00 saatleri arasında, YAYLAKAYA MAHALLESİ ÇAYBAŞI SOKAK bölgesinde, YAYLAKAYA MAHALLESİ ÇAYBAŞI SOKAKTA ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100150)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEÖREN GÖKSEKİ BAKIRCI MRVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100161)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 15:00 saatleri arasında, LİMAN CADDESİ MÜNİR ÜZKUL CADDESİ ATATÜRK CADDESİ 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 SOKAKLARI VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, KIRIK MESNETLER VE DM BAKIMLARI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100175)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 16:30 saatleri arasında, GÜZÖREN MAH. SİVRİTAŞ MEVKİİ bölgesinde, AOB HAT BAKIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100176)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 16:00 saatleri arasında, ARMUTLU SOK, BAYSARI SOK, İBRAHİM SUBAŞI CAD, KİŞLE CAD bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100183)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 28.02.2019 14:00 - 28.02.2019 18:00 saatleri arasında, SARILAR MAH - GÖKÇEYAZI MAH - BELKONAK MAH - ÇERLER MAH MAH bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100184)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 16:00 saatleri arasında, PATARA YALI MEVKİİ bölgesinde, AG HAT BAKIMI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100189)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE SÜTLEGEN MAH ARMA MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100200)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100194)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 17:00 saatleri arasında, MİHRAP bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100208)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 17:00 saatleri arasında, DİM ÖTEKÖY MAH. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100212)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 28.02.2019 14:00 - 28.02.2019 20:00 saatleri arasında, YENİ MAHALLE AKÇAALAN (BİR KISMI)KÜRÜŞ MAHALLESİ KARADAYI(ZIPÇIK MEVKİ) ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, SCADA ÇALAŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100207)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100213)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 15:00 saatleri arasında, A.OVA DÜDEN,BARAJ,A.OVA ORTA MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100215)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 28.02.2019 11:00 - 28.02.2019 14:00 saatleri arasında, GÖÇERLER YUKARI KARAMAN AŞAĞI KARAMAN ÇIĞLIK YAYLASI KIZILCADAĞ MANAY OSMAN KALFALAR KIRKPINAR KÜÇÜKKÖY YAYLASI bölgesinde, SCADA FAZ-2 KAPSAMINDA PTP TESTİ İÇİN KABİNDE ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. KIZILALİLER GRUBU KARABAYIR GRUBUNDAN ENERJİ ALACAKTIR. DİĞER BÖLGELERİN ENERJİSİ KESİK OLACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100218)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 28.02.2019 14:30 - 28.02.2019 18:00 saatleri arasında, KIZILAĞAÇ bölgesinde, AOB HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100223)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 28.02.2019 06:00 - 28.02.2019 09:00 saatleri arasında, A.OVA DÜDEN,A.OVA ORTA,A.OVA MENDERES MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİNİN HÜCRE FİZİKİ BAĞLANTISI YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100225)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 16:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100236)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 28.02.2019 09:00 - 28.02.2019 16:00 saatleri arasında, BOZTEPE-KUMKÖY MAHALLELERİ bölgesinde, HAT BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100239)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 28.02.2019 13:20 - 28.02.2019 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK MAH bölgesinde, OG DİREK DEPLASESİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100253)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 28.02.2019 13:00 - 28.02.2019 17:00 saatleri arasında, HACIKERİMLER KAYABAŞI YENİKÖY TOSLAK MAHMUTSEYDİ MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100251)