Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (26.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 13:00 saatleri arasında, EVRENSEKİ KALEMLER bölgesinde, AOB BAKIM RAYCEM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.02.2019 13:00 - 26.02.2019 17:00 saatleri arasında, EVRENSEKİ KÖMÜRCÜLER bölgesinde, AOB BAKIM RAYCEM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 15:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI(95 SOKAK CİVARI) bölgesinde, KET KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 17:00 saatleri arasında, ATATÜRK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 15:00 saatleri arasında, ALAADDİN MAH. bölgesinde, HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 26.02.2019 03:00 - 26.02.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR CUMHURİYET BARBAROS CD KOMPLE bölgesinde, MAHMUTLAR TR 13 İZOLASYON VE BAKIM ÇAILŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 17:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ NARLIK MEVKİİ bölgesinde, KÖŞKERLER MAHALLESİ NARLIK MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM VE TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTI. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100144)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 16:00 saatleri arasında, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100149)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 17:00 saatleri arasında, GAZİLER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100151)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 15:00 saatleri arasında, YALI CADDESİ DENİZ CADDESİ ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, XLPE BAŞLIĞI VE DM BAKIMI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100169)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 14:00 saatleri arasında, SALUR MAH. bölgesinde, AOB HAT BAKIMI YAPACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100170)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 16:00 saatleri arasında, ATATÜRK BULVARI, KRAL SK, SABIKLAR SK, AKDUT SK, HIZAR SK, VE ÇEVRESİ bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100187)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE SÜTELEGN MAH ARMA MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100197)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.02.2019 09:00 - 26.02.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100192)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 26.02.2019 09:30 - 26.02.2019 17:00 saatleri arasında, ÜÇOLUK MAH VE OVACIK MAH . KOMPLE ETKİLENECEKTİR bölgesinde, DM BAKIM VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100205)