Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (25.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.02.2019 01:00 - 25.02.2019 07:00 saatleri arasında, SARILAR ŞELALE VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, BİNA BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97955)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, BOZTEPE ODAÖNÜ KARAKAYA YALCIDİBİ bölgesinde, AOB BAKIM RAYCEM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99070)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI (511 SOKAK CİVAR) bölgesinde, HAT BAKIM VE KET ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100106)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 25.02.2019 10:00 - 25.02.2019 16:00 saatleri arasında, KUZCA KELEŞ MEVKİİ bölgesinde, TR DEVREYE ALINACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100117)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100121)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 15:00 saatleri arasında, A.OVA MENDERES,A.OVA SİNAN,A.OVA ORTA MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN MÜŞTEREK DİREK DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100125)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, BÜYÜKHASBAHÇE MAMADI, CİKCİLLİ UZUNSIRT bölgesinde, ALTI ÇÖKEN MÜŞTEREK DİREK DEPLASE EDİLECEK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100123)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, ATATÜRK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100129)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 16:00 saatleri arasında, KAVAKLI SARILAR bölgesinde, DİREK VE İLETKEN DEMNTAJ ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100133)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 15:00 saatleri arasında, ALAADDİN MAH. bölgesinde, HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100134)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, HACIKERİMLER KAYABAŞI YENİKÖY TOSLAK MAHMUTSEYDİ MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100140)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 16:00 saatleri arasında, UĞRAR MAHALLESİ KANATLAR MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100148)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, UĞRAR MAHALLESİ PEKMEZCİLER MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100159)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAHALLESİ MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100163)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 11:00 saatleri arasında, GAZİLER MAHALLESİ GENELİ bölgesinde, YENİ TESİS EDİLEN TRAFONUN BRANŞMAN BAĞLANISI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100166)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 12:00 saatleri arasında, PAŞAKÖY TEPE ÇÖPLÜK VERİCİLER HIDIRELLEZ BEKTAŞ bölgesinde, 1 AD OG DİREK POTANS TAKILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100168)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 15:00 saatleri arasında, HACI HAFİZE SAYGAN CADDESİ AKDENİZ CADDESİ bölgesinde, XLPE BAŞLIĞI KAÇIRMAKTA DM BAKIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100167)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 17:00 saatleri arasında, FETTAHLI VE FATİH MAHALLELERİ bölgesinde, YENİ TESİS EDİLEN TRAFONUN BRANŞMAN BAĞLANTISI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100165)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 16:00 saatleri arasında, YÜKSEKYER CAD, KARAKOL ÇEVRESİ İNÖNÜ BULVARI CİVARI, GÖZLENGİÇ CAD. bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100186)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.02.2019 10:00 - 25.02.2019 11:00 saatleri arasında, İNÖNÜ BULVARI, GERENYALAĞI CAD, YÜKSEKYER CAD, BOZUKBAHÇE SK, KÖKLÜK CAD, ESKİ MEZBAHA ÇEVRESİ bölgesinde, KINIK JANDARMA TR NİN AYIRICI BAKIMI İÇİN KESİNTİ TALEBİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100185)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.02.2019 09:00 - 25.02.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE SÜTELGEN MAH ARMA MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100195)