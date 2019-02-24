Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (24.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.02.2019 01:00 - 24.02.2019 07:00 saatleri arasında, ÖRENŞEHİR VE OTEL ÖZEL MÜŞTERİLERİ bölgesinde, BİNA BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97954)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.02.2019 09:00 - 24.02.2019 17:00 saatleri arasında, ULUALAN SANAYİ AŞAĞI IŞIKLAR bölgesinde, AOB BAKIM RAYCEM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99068)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 24.02.2019 09:00 - 24.02.2019 17:00 saatleri arasında, DİM ÖTEKÖY bölgesinde, MÜETAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100100)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 24.02.2019 09:00 - 24.02.2019 17:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI (87 SOKAK CİVARI) bölgesinde, KET KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100102)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 24.02.2019 09:00 - 24.02.2019 15:00 saatleri arasında, AKÇAY MARTAŞ TR5 ENERJİ ALAN AG ABONELERİ bölgesinde, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN ENERJİ NAKİL HATTINA YAKLAŞAN AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100115)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 24.02.2019 09:00 - 24.02.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100122)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 24.02.2019 09:00 - 24.02.2019 17:00 saatleri arasında, ÇAMLICA MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100124)

ANTALYA - AKSU ilçesinde, 24.02.2019 09:00 - 24.02.2019 17:00 saatleri arasında, ATATÜRK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100128)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 24.02.2019 09:00 - 24.02.2019 17:00 saatleri arasında, HACET MAH ÇEVİKLER SOKAK EMİNPAŞA CAD BÜYÜKHASBAHÇE CAD bölgesinde, PARSEL İÇİNDE KALAN SDK DEPLASESİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100141)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 24.02.2019 11:05 - 24.02.2019 18:00 saatleri arasında, UĞRAR MAH. PEKMEZCİLER MEVKİİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100146)