Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (18.03.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE MAH MEHMETÇİKLER MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100380)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 16:00 saatleri arasında, HOCALAR GUNDOĞDU YAVRUDOĞAN BEREKET BEKIRLER TASAGIL MERKEZ SERIK CADDESI CAKIS DENIZKENT DENIZYAKA SAĞİRİN ÇARDAKKOY BEYDIGIN ALTINYAKA BOZYAKA BESKONAK BURMAHAN BALLIBUCAK KARABUK KIZILDAG KARABUCAK ÇALTEPE TOL MIHRAP bölgesinde, TASAGIL KUZEY GUNEY HAT BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100514)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.03.2019 03:00 - 18.03.2019 05:00 saatleri arasında, ÇOLAKLI MERKEZ VE TİLKİLER bölgesinde, BELEDİYE SAHİL ÇIKIŞI KESİCİ DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100557)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 18.03.2019 01:30 - 18.03.2019 06:30 saatleri arasında, ÇIPLAKLI YÜKSEK HARMAN BUCAK OLUK ORMAN İŞLETME DEPOSU GÜLEVŞEN MH KOMPLE ÇIPLAKLI bölgesinde, 111187 NOLU TR DE İZOLASYON VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100589)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 16:00 saatleri arasında, ÇİMİ - DUTLUCA - ÇANAKPINAR - HÜSAMETTİN - GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (GES) ÖZEL TR - ÇİMİİÇME SUYU ASAT ÖZEL TR - GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ ÖZEL TR bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100633)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 17:00 saatleri arasında, BEZİRGAN MAHALLESİ CAMİİ YANI MEVKİİ bölgesinde, BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100637)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 18.03.2019 08:00 - 18.03.2019 16:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MAH 2244 2259 2265 2264 2258 2266 2262 2238 2246 SOKAKLAR bölgesinde, AG PANO DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100646)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAKLAR VE HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100640)

ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 14:00 saatleri arasında, GÜNDOĞMUŞ SERİNYAKA MAH. - SERİNYAKA ÇÖŞNÜ MAH.- KALECİK MAH. - KALECİK ÇÜRÜK MAH. - GES ÖZEL TR bölgesinde, ORMAN İŞLETMENİN TALEBİ ÜZERİ OG HATTININ GEÇTİĞİ BÖLGEDE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACACIKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100654)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 15:00 saatleri arasında, HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100655)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 16:00 saatleri arasında, YEŞİLVADİ DEMİRCİLER BOZDOĞAN HASPINAR HASKIZILÖREN HACIOSMANLAR KOZAN(BİR KISMI) bölgesinde, O.G. VE A.G. HATTINA DEĞEN AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100677)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 12:00 saatleri arasında, ÇILGINLAR SK bölgesinde, BETON DİREK AKTARILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100682)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 17:00 saatleri arasında, İMAMLI HANDERESİ GAZİPAŞA GÜNEY SINIRI bölgesinde, ALPEK ÇEKİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100680)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 17:00 saatleri arasında, TOSLAK MAH KETENLİK, DUTLUK KONAKLI MAH DOLULAR bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 18.03.2019 09:00 - 18.03.2019 15:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK BUCAK TR ASAT İÇME SUYU TR GURCAM DERE TR ÇİLE ADANDA TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ÜZERİNDE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.03.2019 09:30 - 18.03.2019 15:00 saatleri arasında, FATİH VE GÖÇERLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ÖZEL TRAFONUN FİZİKİ BAĞLANTILARI KESİLECEKTİR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 18.03.2019 11:30 - 18.03.2019 16:00 saatleri arasında, ÇAĞLARCA VE YAYLALARI,GEYİK BAYIRI VE YAYLALARI,FESLİKAN,SİNAN DEĞİRMENİ,ALİM PINARI,MORYER,SAKLIKENT MAHALLELERİ VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.03.2019 14:00 - 18.03.2019 16:00 saatleri arasında, TAŞAĞIL MİHRAP bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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