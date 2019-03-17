Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (17.03.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.03.2019 09:00 - 17.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE MAH GÖKDERE MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100379)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.03.2019 09:00 - 17.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100551)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 17.03.2019 08:30 - 17.03.2019 16:00 saatleri arasında, BURMAHANCI GAZALİÇİÜRÜNDÜBİLGİNLERDENİZTEPESİYEŞİLYURTMAHALLELERİ bölgesinde, AG OG MÜŞTEREK DİREK DEPLESESİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100559)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 17.03.2019 09:00 - 17.03.2019 15:00 saatleri arasında, KARGICAK YUKARI VİLLALAR bölgesinde, A.G.B TARAFINDAN A.G HATLARDA SEHİM VE BAIM CALİŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100582)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 17.03.2019 09:00 - 17.03.2019 17:00 saatleri arasında, YARPUZ MAH - BAYRAM DURAK GÖLBAŞI RESTORANT ÖZEL TR bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100594)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 17.03.2019 09:00 - 17.03.2019 17:00 saatleri arasında, KOVANLIK MAHALLESİNİN TAMAMI VE ÇUBUK BOĞAZINDA BULUNAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANTALYA B.B. GES ENH TESİSİNİN BAĞLANTISI İÇİN ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100636)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 17.03.2019 01:00 - 17.03.2019 07:00 saatleri arasında, GEBİZ MERKEZ KÖY GRUPLARI-YEŞİLVADİ-HASKIZILÖĞREN-KOZAN-HASDÜMEN-HASGEBE-DEMİRCİLER-AKÇAPINAR-DORUMLAR-ÇATALLAR-YUMAKLAR-NEBİLER-YUKARIÇATMA-TÖNGÜŞLÜ KISMİ bölgesinde, HÜCRE DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100639)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.03.2019 09:00 - 17.03.2019 17:00 saatleri arasında, ILICA EVRENSEKI HATIPLAR KALEMLER GULTEPE YENIKOY SALUR SIRTKOY EVRENLER YAVSİ ŞİŞELER DOLBAZLAR SARILAR bölgesinde, HAT BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100644)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 17.03.2019 09:00 - 17.03.2019 17:00 saatleri arasında, BICAKCI ÜZÜMLÜ ÖTEKÖY TAŞBAŞI BUCAK DİM ALACAMİ YALCI GÜMÜŞKAVAK UZUNÖZ bölgesinde, MÜTAHİT FİRMA TARAFINDAN DİREK DEPLASE CALIŞMASI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100664)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.03.2019 13:00 - 17.03.2019 18:00 saatleri arasında, KUM CAMIKIRIĞI AKKOYUNLU SK bölgesinde, DİREK DİKİMİ HAT ÇEKİMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100662)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.03.2019 13:00 - 17.03.2019 18:00 saatleri arasında, KUM MAH CAMIKIRIĞI CDAKKOYUNLULAR SK bölgesinde, DİREK DİKİM HAT ÇEKİM (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100661)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 17.03.2019 10:30 - 17.03.2019 17:00 saatleri arasında, ÇAMKÖY MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100668)