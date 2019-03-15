Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (15.03.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?



ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE MAH BELENLİ MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100376)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 15.03.2019 14:00 - 15.03.2019 18:00 saatleri arasında, BELEK KADRİYE(BİR KISMI)BOĞAZKENT (BİRKISMI) bölgesinde, BELEK YENİ MOD 5 PTP TESİSİ SCADA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100532)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ CAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100549)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 16:00 saatleri arasında, BOZTEPE KUMKÖY bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100565)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 15:00 saatleri arasında, V.ŞELALE VE AYANOĞLU MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100573)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 17:00 saatleri arasında, KARGICAK MAH ANADOLU CAD GAZİPAŞA CAD 103 SOKAK BELEDİYE CAD YAMANLAR SOKAK SHELL PETROL ARKASI bölgesinde, TRAFO DİREĞİ DEPLASESİ 113105 NOLU TR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100572)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.03.2019 01:30 - 15.03.2019 06:30 saatleri arasında, DİNEK MAH HACIMEMETLİ MAH.YASIRALİ MAH YOLU bölgesinde, TR 4/20 BİNA İCİ İZOLE VE BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100578)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 16:00 saatleri arasında, TURKTAŞ BÜK MEVKİ bölgesinde, TURKTAŞ BÜK TR 112320 TRDE A.G. HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100584)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 17:00 saatleri arasında, SARISU VE HURMA MAHALLELERİNİN BİR KISIMLARI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100601)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 16:00 saatleri arasında, ETİLER MAH 875 SOK 837 SOK bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI DİREK DEPLESESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100602)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 17:00 saatleri arasında, BELEK İSKELE MEVKİDOĞU-KUZEY ÇIKIŞ-HOTELLER BÖLGESİ ÖZEL OG MÜŞTERİLERİ bölgesinde, OG ÇİFT DEVRE ŞEBEKESİNE YAKIN TEMAS AĞAÇ KESİMLERİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100606)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 18:00 saatleri arasında, ANDİFLİ MAH BEYHAN ÇENKİ CAD BÜLENT KALKAVAN SOK BİLAL AKBAG SOK ADİL AKBAG SOK ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, BOX MONTAJI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100607)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH.İNCEKUM ESENTEPE YALI TÜRKLER FUĞLA DELİKTAŞ BİLALLER CÜLLEPLER YANIKLAR PAYALLAR HAMZALAR SOFTALAR bölgesinde, OKURCALAR DM DEN BESLİ OLAN İNCEKUM KUZEY VE GÜNEY FİDERLERİ ENH HAT BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100611)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.03.2019 09:00 - 15.03.2019 17:00 saatleri arasında, TOSLAK MAH KETENLİK KONAKLI MAH DOLULAR bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100609)