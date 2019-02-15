Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (15.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.02.2019 03:00 - 15.02.2019 06:00 saatleri arasında, YUKARI HİSAR AŞAĞI HİSAR bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TRAFO VE AG PANO BAKIMI TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97819)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, KASABA MAH - DİRGENLER MAH - KARADAĞ MAH -DOĞANTAŞ MAH - GÜRSU MAH - ORTABAĞ MAH - KEMER MAH - ÇEŞME MAH - bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97948)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.02.2019 10:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH ÖZ MEVKII bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97967)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 15.02.2019 10:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH ÖZ DERE MEVKII bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97969)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, SARILAR HASTANE USTU MEZBAHANE CİVARI bölgesinde, YATIRIM CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97989)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, AŞAĞI HİSAR ESKİ HİSAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97997)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, SALKIMEVLER bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97996)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, MIHRAP DURANLAR KARAEVLİ bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97999)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 15.02.2019 01:00 - 15.02.2019 04:00 saatleri arasında, SİDE SORGUN TİTREYEN MAHALLELERİ VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, ÇEVRE YOLU MÜTEAHHİT FİRMA İÇİN MANEVRA ÇALIŞMASI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98000)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 16:00 saatleri arasında, KARAMIK MAHALLESİ bölgesinde, HAT BAKIM YIKIK DİREKLERİN ONARILMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98002)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 13:00 saatleri arasında, DEMİRTAŞ MERKEZ SANAYİ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ bölgesinde, MUTAHİT ÇALIŞMASI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98004)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.02.2019 03:00 - 15.02.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR ATATÜRK ÇAD MENDERES BULVARI BARBAROS VAD BELEDİYE CİVARI bölgesinde, 111235 TR 47 KABİN İÇİ YALITIM VE TEMİZLİK YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98006)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 15.02.2019 08:00 - 15.02.2019 12:00 saatleri arasında, KADRİYE ( BİR KISMI) bölgesinde, DBA DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANMIŞ OLAN TESİSİ İŞİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98013)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, BUCAK MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98015)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 15.02.2019 09:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, TIRILAR YAYLAKONAK SAPADERE BELDİBİ BAŞKÖY BAĞLICA bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI KAPSAMINDA YENİ HÜCRELERİN GAZ BASINÇ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. BÖLGELERDE KISA SÜRELİ KESİNTİLER YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98021)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 15.02.2019 09:20 - 15.02.2019 12:00 saatleri arasında, VARSAK ŞELALE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98022)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 15.02.2019 11:00 - 15.02.2019 17:00 saatleri arasında, ZEYTİNLİK VE ALTIAYAK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98023)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 15.02.2019 16:00 - 15.02.2019 19:00 saatleri arasında, BELDİBİM ATATÜRK CADDESİ VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98026)