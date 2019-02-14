Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (14.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.02.2019 03:00 - 14.02.2019 06:00 saatleri arasında, MİLLİ EGEMENLİK bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ AG PANO VE TRAFO BAKIMI TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97818)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.02.2019 09:00 - 14.02.2019 16:00 saatleri arasında, ÇALTEPE ABÜTBÜKÜ BALLIBUCAK GAZİLER YARIM KAVAK bölgesinde, OG HAT BAKIMI YATIK DİREKLERİ DÜZELTME () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97862)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 14.02.2019 09:00 - 14.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEYMELEK MAHALLESİ İSKELE MEVKİİ bölgesinde, BEYMELEK MAHALLESİ İSKELE MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97910)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.02.2019 09:00 - 14.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY HOCALI VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97917)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.02.2019 09:00 - 14.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİSU VE SÜLEK MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97920)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 14.02.2019 14:00 - 14.02.2019 18:00 saatleri arasında, BELEK MAHALLESİ KADRİYE KİSMİ VE ÖZEL OG MÜŞTERİLERİ bölgesinde, SCADA KUMANDA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97932)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 14.02.2019 09:00 - 14.02.2019 17:00 saatleri arasında, OKURCALAR MAH ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ALARAHAN YOLU CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97935)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.02.2019 09:00 - 14.02.2019 17:00 saatleri arasında, AHATLI MAH ENİŞDİBİ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97947)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.02.2019 01:00 - 14.02.2019 04:00 saatleri arasında, EVRENSEKI KOMURCULER KALEMLER bölgesinde, KOMURCULER CIKISININ OLDUGU BINADA ÇOLAKLI KUZEY GIRIJ HUCRESI DEGISIKLIGI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97959)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 14.02.2019 10:00 - 14.02.2019 16:00 saatleri arasında, BELEN MAH. YEŞİLKÖY MAH. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97960)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.02.2019 12:00 - 14.02.2019 17:00 saatleri arasında, GÜNDOĞDU YAVRUDOĞAN bölgesinde, YENI TRAFO BAĞLANTILARI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97961)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.02.2019 10:00 - 14.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97965)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.02.2019 09:00 - 14.02.2019 17:00 saatleri arasında, SARILAR HATANE USTU MEZBAHANE CİVARI bölgesinde, YATIRIM CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97988)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 14.02.2019 14:00 - 14.02.2019 18:00 saatleri arasında, BAĞDEMAĞACI , DAĞBELİ VE AKKOÇ MAHALLELERİ İLE BU BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLAR , BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ KARAOT KÖYÜ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR. bölgesinde, GÜLEÇ PETROL DM SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97985)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 14.02.2019 14:00 - 14.02.2019 18:00 saatleri arasında, KÖMÜRCÜLER, BIYIKLI, SELİMİYE, KARATAŞ, KOVANLIK, ILICA, KARAVELİLER, KİLLİ, AHIRTAŞ, CAMİLİ, EKŞİLİ, DERELİ, KEVŞİRLER, AŞAĞIOBA MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE YAĞCA MAHALLESİNİN BİR KISMI VE KEPEZ İLÇESİNE BAĞLI KIZILLI MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, GÜLEÇ PETROL DM SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97986)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 14.02.2019 08:30 - 14.02.2019 15:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, AG HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97987)