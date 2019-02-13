Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (13.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.02.2019 03:00 - 13.02.2019 06:00 saatleri arasında, ÇAĞLAYAN bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TRAFO VE AG PANO BAKIMI TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97817)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.02.2019 10:00 - 13.02.2019 17:00 saatleri arasında, CAĞMAN MAHALLESİ bölgesinde, ÇAĞMAN MAHALLESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97909)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.02.2019 09:00 - 13.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY HOCALI VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97916)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.02.2019 09:00 - 13.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİSU VE SÜLEK MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97919)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 13.02.2019 09:00 - 13.02.2019 17:00 saatleri arasında, OKURCALAR MAH ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ALARAHAN YOLU CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97934)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.02.2019 14:00 - 13.02.2019 18:00 saatleri arasında, YENİDOĞAN,AHATLI,ŞAFAK,YEŞİLYURT,GÜLVEREN,ÜNSAL,KEPEZALTI,SANTRAL,FATİH,GÖÇERLER,ÇAMLIBEL,ÇANKAYA VE DUACI MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97941)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 13.02.2019 14:00 - 13.02.2019 18:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR YUKARI MAH.FEVZİ CAKMAK CAD.RECEPLİ TONGETLER SOK SANAYİ CİVARLARI bölgesinde, SCADA TESİS CALIŞMASI YAPILACAKTIR (111632 MAHMUTLAR MOD 5 KABİNDE) MOD 5 CIKIŞLARI MANEVRA YAPILARAK BESLENECEKTİR.. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97943)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.02.2019 09:00 - 13.02.2019 17:00 saatleri arasında, AHATLI MAH ENİŞDİBİ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97946)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.02.2019 09:00 - 13.02.2019 15:00 saatleri arasında, BEYKONAK SİTELER RESİLLER bölgesinde, BEYKONAK SİTELER MESNET İZALATÖR DEĞİŞİMİ BİNA GİRİŞ XELPİ KLEMENS YENİLEME (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97945)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 13.02.2019 08:30 - 13.02.2019 15:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, AG HAT VE HAT ALTI BAKIMI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97949)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 13.02.2019 10:00 - 13.02.2019 13:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MAHALLESİ LARA VE HAVAALANI CADDELERİ 2128 2108 2245 2272 SOKAKLAR VE CİVARI bölgesinde, BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97956)