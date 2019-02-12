Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (12.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 12.02.2019 02:00 - 12.02.2019 04:00 saatleri arasında, ÇAĞLAYAN ÇAYYAZI bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TARAFO AG PANO HÜCRE BAKIMI VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97815)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 12.02.2019 04:00 - 12.02.2019 06:00 saatleri arasında, BAHÇELİ EVLER YUKARI HİSAR KAVAKLI KASAPLAR MİLLİEGEMENLİK MİMARSİNAN AYDINEVLER HATIPLAR SORGUN bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TRAFO AG PANO HÜCRE BAKIMI VE TEMİZLİĞİ KESİCİ AYIRICI KONTROLÜ DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97816)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 12.02.2019 09:00 - 12.02.2019 12:00 saatleri arasında, OBAALACAMİ MAH BADEMAĞACI MAH DEĞİRMENDERE MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97827)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 12.02.2019 09:00 - 12.02.2019 17:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ MAZILCA MEVKİİ bölgesinde, KÖŞKERLER MAZILCA MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97902)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 12.02.2019 09:00 - 12.02.2019 17:00 saatleri arasında, CİKCİLLİ MAH KÖROĞLU SOKAK GÜMÜŞLER CD 313 SK ALTINTEPE RESTAURANT CİVARI bölgesinde, AG İLETKEN ÇEKİMİ KET ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97908)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 12.02.2019 09:00 - 12.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY HOCALI VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97915)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 12.02.2019 09:00 - 12.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİSU VE SÜLEK bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97918)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 12.02.2019 14:00 - 12.02.2019 18:00 saatleri arasında, YUKARIKOCATAK-AŞAĞIKOCAYATAK-FEDENLER-KÖSELER VE FABRİKALAR ÖZEL OG MÜŞTERİLERİ bölgesinde, SCADA KUMANDA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97931)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 12.02.2019 09:00 - 12.02.2019 17:00 saatleri arasında, OKURCALAR MAH ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ALARAHAN YOLU CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97933)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 12.02.2019 08:30 - 12.02.2019 15:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, 212318 NOLU TRAFONUN AG HAT VE HAT ALTI BAKIMI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97942)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 12.02.2019 14:00 - 12.02.2019 18:00 saatleri arasında, BOĞAZKENT VE ÖZEL OG MÜŞTERİLERİ HOTELLER KISMİ bölgesinde, SCADA KUMANDA TEST ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97944)