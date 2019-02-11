Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (11.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 16:00 saatleri arasında, KIZILDAĞ GÖĞÜ MEVKİ YAVRUDOĞAN ZEYVE BEYDİĞİN ÇÖP TESİSİ bölgesinde, OG HAT BAKIMI DİREK DİKİMİ AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97812)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 15:00 saatleri arasında, GAZİLER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97874)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 11.02.2019 15:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, DUACI MAHALLESİNİN TAMAM İLE ALTINKALE MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97876)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, DUACI MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA GÜÇ YÜKSELTME NEDENİYLE AG PANO DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97875)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARINCALI-KAYABURNU-ÇANAKÇI-BERENDİ-PINARCIK-ZIRLANKAYA-ETLLER HAPIRLAR-BÜĞÜŞ-YANKÖY VE ÖZEL OG TR MÜŞTERİLERİ bölgesinde, BİNA ÇATI TADİLAT VE İZALASYON ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97899)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, SARILAR BUCAKŞEYHLER DİKMEN YUKARI IŞIKLAR OYMAPINAR DEĞİRMENLİSRAÇLI BELENOBASI DEMİRCİLER KÜLCÜLER YAYLAALAN TİLKİLER SEVİNÇ SİVRİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97893)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 11.02.2019 08:00 - 11.02.2019 18:00 saatleri arasında, ELMALI İLÇESİNİN TAMAMI , KAŞ İLÇESİ GÖMBE , SİNEKÇİ , BELDİBİ, SÜTLEĞEN , ÜZÜMLÜ MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ YÜKLENİCİ FİRMASI ASEM GRUP ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. TARAFINDAN 198-203 NO'LU DİREKLERİN DEMONTAJ. MONTAJ ÇALIŞMASI YAPABİLMESİ İÇİN GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97898)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEYMELEK MAHALLESİ AKDAM BURUN MEVKİİ. bölgesinde, BEYMELEK MAHALLESİ AKDAM BURUN MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97901)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, PAYALLAR MAH SANAYİ CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI TRAFO GÜÇ YÜKSELTMESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97906)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, DEMİRTAŞMAH SAHİL HAL VE OKUL CİVARI YEŞİLÖZ MAH KEŞEFLİ bölgesinde, OG DİREK DEPLASESİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97907)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY HOCALI VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97913)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİSU VE SÜLEK MH bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97914)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 11.02.2019 10:00 - 11.02.2019 16:00 saatleri arasında, FİNİKE SAHİLKENT ORTA MAH.CUMHURİYET CAD.FATİH CAD.ÇINARLI SOK.1013 SOK.TORUNLAR CAD.BAYSARI ,MEYVACILAR.TORUNLAR CAD.ADA MAH.YAŞA FİDE YAPILACAK OLAN KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, DM BAKIMI, TEMİZLİĞİ VE HÜCRE MONTAJI YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97923)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 15:00 saatleri arasında, GAZİ VE HABİBLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA KABUL EKSİK GİDERME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97925)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 11.02.2019 14:00 - 11.02.2019 18:00 saatleri arasında, BELEK MERKEZ - İSKELE MEVKİ SİTELER VE ÖZEL OG MÜŞTERİLERİ bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97930)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 17:00 saatleri arasında, A.OVA DÜDEN,AOVA MENDERES,ZEYTİNLİK VE AKSU İLÇESİNE BAĞLI ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97926)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 11.02.2019 13:00 - 11.02.2019 17:30 saatleri arasında, BEKTAŞ ALİBODALAR MAHMUTSEYDİ ASMACA MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97938)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 11.02.2019 08:30 - 11.02.2019 12:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97937)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 11.02.2019 09:00 - 11.02.2019 11:00 saatleri arasında, ELİKESİK KULLAR YASIRALİ MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97936)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 11.02.2019 12:30 - 11.02.2019 16:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, 212320 NOLU İŞLETME ARKASI TRAFONUN AG HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97939)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 11.02.2019 11:00 - 11.02.2019 16:00 saatleri arasında, SUGÖZÜ PÜRENLİK SOK CİNOĞLU SOK AYDOĞAN SOK TEPE CAD bölgesinde, BELEDİYE DİREK DEPLASE ÇALIŞMASI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97940)