Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (10.02.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?



ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.02.2019 03:00 - 10.02.2019 06:00 saatleri arasında, AŞAĞI HİSAR ESKİ HİSAR bölgesinde, BİNA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ TRAFO AG PANOSU HÜCRELERİN BAKIMININ YAPILMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97810)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 10.02.2019 09:00 - 10.02.2019 17:00 saatleri arasında, OBAALACAMİ MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97826)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 10.02.2019 09:00 - 10.02.2019 14:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH YALI MARKET BODAMYA TEPE RESTORANT ALTI bölgesinde, MUTAHIT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97856)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 10.02.2019 09:00 - 10.02.2019 15:00 saatleri arasında, GAZİLER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97873)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 10.02.2019 08:00 - 10.02.2019 18:00 saatleri arasında, ELMALI İLÇESİNİN TAMAMI , KAŞ İLÇESİ GÖMBE , SİNEKÇİ , BELDİBİ, SÜTLEĞEN , ÜZÜMLÜ MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ YÜKLENİCİ FİRMASI ASEM GRUP ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. TARAFINDAN 198-203 NO'LU DİREKLERİN DEMONTAJ. MONTAJ ÇALIŞMASI YAPABİLMESİ İÇİN GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97897)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.02.2019 01:00 - 10.02.2019 06:00 saatleri arasında, ÖRENSEHIR bölgesinde, GIRIŞ HUCRESI DEGISIKLIGI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97900)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 10.02.2019 08:30 - 10.02.2019 16:30 saatleri arasında, ALTINKALE , BAHÇEYAKA VE ÇIPLAKLI MAHALLELERİNİN BİR KISMI VE AKDENİZ BULVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER. bölgesinde, 211110 NOLU DM NİN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97904)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 10.02.2019 09:00 - 10.02.2019 17:00 saatleri arasında, GÜMÜŞKAVAK UZUNÖZ USLUAHMETLİ YALÇI MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97905)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.02.2019 10:30 - 10.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY HOCALI VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97911)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.02.2019 10:30 - 10.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİSU VE SÜLEK MH bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97912)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 10.02.2019 19:00 - 10.02.2019 23:50 saatleri arasında, AKDENİZ SANAYİ SİTESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, KABUL EKSİK GİDERME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97924)