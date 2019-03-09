Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (09.03.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR bölgesinde, BİNA BAKIMI VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100243)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 15:00 saatleri arasında, CEMRE MAH CAMİ TARAFI ETKILENMEKTEDIR bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100310)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, BEYMELEK MAHALLESİ İSKELE MEVKİİ bölgesinde, BEYMELEK MAHALLESİ İSKELE MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100350)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MÜTEAHHİT YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100388)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, ÇAMKÖY MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100405)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 09.03.2019 08:30 - 09.03.2019 17:30 saatleri arasında, YUMAKLAR-TÖNGÜŞLÜ KISMİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE ŞEBEKE BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100412)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, CAGLAYAN MH HATANE ALTI bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100423)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 15:00 saatleri arasında, SİNAN DEĞİRMENİ,YAZIR GÜZLE VE DOYRAN YAYLALARI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100437)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 09.03.2019 10:00 - 09.03.2019 14:00 saatleri arasında, ORHANLAR KARAMANLAR GÖZÜBÜYÜK SABURLAR bölgesinde, ALANYA İLÇESİ ORHANLAR MH CBSNO:332499 NOLU DİREK ÇİFT TEPE TRAVERS İLE DEGİŞTİRİLECEK BUNDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100440)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 09.03.2019 08:30 - 09.03.2019 15:30 saatleri arasında, KİLLİK MAHALLESİNİN İÇERİKİLLİK VE ÇAKIRLAR MEVKİİ ,AHIRTAŞ MAHALLESİNİN TAMAMI İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100451)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, PAYALLAR MAH SANAYCAD 14110 SOK KANAL SOK 14108 SOK KARANFİL CAD KONAKLI MENDERES OKULU CİVARI TÜRBE CAD İSTİKLAL CAD bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100457)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, GÖKSU,BEŞKONAKLAR VE BARAJ MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100461) ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 09.03.2019 11:30 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, YENİGÖL VE GÜZELBAĞ MAHALLESİ bölgesinde, MÜTAİT ÇALIŞMASI EKSİK GİDERME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100465)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 12:00 saatleri arasında, GÜZELBAĞ VE ERMENEK MAHALLESİ bölgesinde, MÜTAİT ÇALIŞMASI EKSİK GİDERME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100464)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 16:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ ASMACA bölgesinde, MUT FİRMA OG DİREK DEPLASESİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100468)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 16:00 saatleri arasında, İSLAMALR MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100475)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.03.2019 09:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, ÜZÜMLÜ MAH YARIMDAM MEVKİİ - LAPAZ MEVKİİ - KOZAĞAÇ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100478)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 09.03.2019 10:00 - 09.03.2019 17:00 saatleri arasında, DUMANLAR YENİ DUMANLAR SOLAK GÖKDERE MAHALLELERİ bölgesinde, İZOLASYON ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100480)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 09.03.2019 10:00 - 09.03.2019 18:00 saatleri arasında, FENER MAHALLESİ FALEZ CADDESİ TEKELİOĞLU CADDESİ 1950/1- 1950/2 -1950 1968 1988 1950/3 1938 1947 1950/4 SOKAKLAR VE CİVARI bölgesinde, HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100481)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.03.2019 13:00 - 09.03.2019 18:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAHALLESİ GACARLAR MEVKİİ İLE DEREAĞZI YOLU GİRİŞİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100484)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 09.03.2019 13:00 - 09.03.2019 18:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAHALLESİ DEREAĞZI VE YERLİBELEN MEVKİİLERİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTAHİT ÇLAIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (100483)