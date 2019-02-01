Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (01.02.2019)

ALANYA, Manavgat ve çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Manavgat'ta elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler..

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.02.2019 09:00 - 01.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARABUCAK bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97663)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 01.02.2019 09:00 - 01.02.2019 17:00 saatleri arasında, DUACI MAH. BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAŞ FİRMASI ŞEBEKE DÜZENLEME VE YENİLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97713)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 01.02.2019 09:00 - 01.02.2019 15:00 saatleri arasında, KOVANLIK MAH. İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CUBUK BELİ TAŞ OÇAKLARI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, ÖZAKSU FİRMASI ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97719)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.02.2019 03:00 - 01.02.2019 06:00 saatleri arasında, SİDE bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TAFA AG PANOSU KESİCİ AYIRICI VE BARA BAĞLANTI NOKTALARI KONTROLÜ BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97723)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 01.02.2019 09:00 - 01.02.2019 17:00 saatleri arasında, BIÇAKÇI MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97731)