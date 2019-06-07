DHMİ’den yapılan açıklamaya göre; Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 2019 yılının Ocak, Şubat, Mart Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık döneminde, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 14 azalışla 167 bin 271 olarak gerçekleşti. Dış hat yolcu trafiği ise yüzde 7 artarak, 119 bin 947'ye ulaştı. Dış hat yolcu trafiğinde, yaşanan yüzde 7 oranındaki artışın bu yıl içinde sürekliliğini koruyarak devam etmesi bekleniyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı tercih eden yolcu sayısı ise 2019 yılının 5 aylık dönemine göre toplamda yüzde 6 azalış gösterdi. 2018 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı 306 bin 468 yolcu kullanmıştı. Geçen yılın aynı döneminde iç hatları 194 bin 27, dış hatları ise 112 bin 459 yolcu tercih etmişti.
HAVALİMANI BAŞARISINI ARTTIRIYOR
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda 2019 yılının 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerini kapsayan ilk 5 ayında uçak trafiği ise, yüzde 5 azalışla, 2 bin 311 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde ise toplam uçak sayısı 2 bin 441 olmuştu. Dış hatlar uçak trafiğinde bu yılın ilk 5 ayında yaşanan artış yüzde 5 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 839 uçağın kullandığı dış hatlarda, 2019 yılının aynı döneminde uçak trafiği 873 olarak gerçekleşti. Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak trafiğinde yüzde 10 oranında düşüş yaşandı. 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla iç hatlarda bin 602 uçağın kullandığı Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 2019 yılının aynı döneminde ise bin 438 uçak iniş-kalkış yaptı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı her geçen gün daha fazla yolcu ve uçak ağırlamaya devam ediyor. Başarısını attıran Havalimanı'nın önümüzdeki yıllarda daha da iyi olması bekleniyor.
DHMİ açıkladı! GZP 5 ayda 287 bin yolcu ağırladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mayıs ayına ilişkin Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı kullanan uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Gazipaşa Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısında ve iç hatlarda azalış meydana gelirken, dış hatlardaki artış sürekliliğini korudu. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı 2019 yılının ilk 5 ayında 287 bin 218 yolcu tercih etti
DHMİ’den yapılan açıklamaya göre; Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 2019 yılının Ocak, Şubat, Mart Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık döneminde, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 14 azalışla 167 bin 271 olarak gerçekleşti. Dış hat yolcu trafiği ise yüzde 7 artarak, 119 bin 947'ye ulaştı. Dış hat yolcu trafiğinde, yaşanan yüzde 7 oranındaki artışın bu yıl içinde sürekliliğini koruyarak devam etmesi bekleniyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı tercih eden yolcu sayısı ise 2019 yılının 5 aylık dönemine göre toplamda yüzde 6 azalış gösterdi. 2018 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı 306 bin 468 yolcu kullanmıştı. Geçen yılın aynı döneminde iç hatları 194 bin 27, dış hatları ise 112 bin 459 yolcu tercih etmişti.