DHMİ açıkladı! GZP 5 ayda 287 bin yolcu ağırladı

DHMİ’den yapılan açıklamaya göre; Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 2019 yılının Ocak, Şubat, Mart Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık döneminde, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 14 azalışla 167 bin 271 olarak gerçekleşti. Dış hat yolcu trafiği ise yüzde 7 artarak, 119 bin 947'ye ulaştı. Dış hat yolcu trafiğinde, yaşanan yüzde 7 oranındaki artışın bu yıl içinde sürekliliğini koruyarak devam etmesi bekleniyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı tercih eden yolcu sayısı ise 2019 yılının 5 aylık dönemine göre toplamda yüzde 6 azalış gösterdi. 2018 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı 306 bin 468 yolcu kullanmıştı. Geçen yılın aynı döneminde iç hatları 194 bin 27, dış hatları ise 112 bin 459 yolcu tercih etmişti.

HAVALİMANI BAŞARISINI ARTTIRIYOR

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda 2019 yılının 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerini kapsayan ilk 5 ayında uçak trafiği ise, yüzde 5 azalışla, 2 bin 311 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde ise toplam uçak sayısı 2 bin 441 olmuştu. Dış hatlar uçak trafiğinde bu yılın ilk 5 ayında yaşanan artış yüzde 5 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 839 uçağın kullandığı dış hatlarda, 2019 yılının aynı döneminde uçak trafiği 873 olarak gerçekleşti. Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak trafiğinde yüzde 10 oranında düşüş yaşandı. 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla iç hatlarda bin 602 uçağın kullandığı Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 2019 yılının aynı döneminde ise bin 438 uçak iniş-kalkış yaptı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı her geçen gün daha fazla yolcu ve uçak ağırlamaya devam ediyor. Başarısını attıran Havalimanı'nın önümüzdeki yıllarda daha da iyi olması bekleniyor.