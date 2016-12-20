DHA muhabiri Alanya'daki görüşmeyi yazdı

GAZETECİ Kaçmaz, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'un bozulan Türkiye-Rusya ilişkilerine nasıl katkı sağlamaya çalıştığının tanıklarından birisiyim. Sayın Karlov'un ne kadar kibar ve nazik bir insan olduğuna defalarca tanıklık ettim. Son olarak kendisi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Alanya ziyareti sırasında karşılaşmış ve durumu sormuştum. Çok kibar ve iyimser cümleler kurmuş "Her şey yolunda, merak etmeyin, düzelecek" demişti. 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da gerçekleşen o tarihi görüşmede de kendisinden rica etmiş, ‘Resimleriniz bende yok, biraz resim çekelim’ demiştim. Kendisini epey uzak mesafedeki Türk ve Rus bayraklarının yanına götürmüş, hiç üşenmeden, gocunmadan benimle gelmiş, resimlerini çekmiştim. Yine Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul ziyareti sırasında da karşılaşmış, ayak üstü bir sohbetim olmuştu. Kendisine ‘Rusya'da yaşayanlar olarak bugün ve yarın güzel haberler bekliyoruz’ demiştim. Çok güler bir yüz ifadesi ile ‘Sadece güzel şeyler düşünüyoruz, önce eski seviyemize, sonra da daha iyi bir noktaya ilişkileri taşıyacağız, merak etmeyin’ demişti. Kendisini bu ilişkileri düzeltmeye adayan değerli bir diplomattı ama maalesef kaybettik."

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