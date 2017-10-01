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DGS tercih sonuçları için beklenen tarih!

DGS tercih sonuçları için açıklama tarihini merak eden adaylar, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. Ön Lisans düzeyinde aldıkları eğitimi Lisans düzeyine taşımak isteyen vatandaşların katılım sağladığı DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından vatandaşlarla paylaşılacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, beklenen o tarih

DGS tercih sonuçları için beklenen tarih!

DGS tercih sonuçları için açıklama tarihini merak eden adaylar, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. Ön Lisans düzeyinde aldıkları eğitimi Lisans düzeyine taşımak isteyen vatandaşların katılım sağladığı DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından vatandaşlarla paylaşılacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, beklenen o tarih

01 Ekim 2017 Pazar 11:11
DGS tercih sonuçları için beklenen tarih!
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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinde sona eren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları 16 ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da DGS tercih sonuçlarının yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Peki, DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

Tercihlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
DGS 2017 sonuçları için ÖSYM'den henüz resmi bir tarih açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinde sona eren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları 16 ekim tarihinde açıklanmıştı. 26 Eylül tarihinde sona eren DGS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının 5 Ekim tarihinde açıklanabileceği öngörülüyor.
 
DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yerleştirme işlemi, adayların 2017-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2017-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

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Anahtar Kelimeler:
DGSDgs Tercih SonuçlarıÖSYM
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