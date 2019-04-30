DGS sınavı ne zaman?

DİKEY Geçiş Sınavı için heyecanlı süreç başladı. Açık öğretim ön lisans programlarında okuyan ve meslek yüksekokullarını bitirerek eğitimlerini dört yıllık lisans ile sonlandırmak isteyen bireyleri ilgilendiren DGS başvuru işlemleri ÖSYM tarafından alınıyor. 26 Nisan tarihinde başlayan başvurular, 8 Mayıs tarihinde sona erecek. Ücret ödeme için son gün ise 9 Mayıs.

DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, DGS sınav ücreti olarak 120 TL'lik bir fiyat belirledi. Geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak saptandır.

Geç başvuru günü ise, 21 Mayıs 2019. Sınav ücreti aynı gün ödenmek zorunda.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 30 Haziran 2019 tarihinde tek oturum halinde yapılacak.

Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri 9 Mayıs 2019 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerek.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 10,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 14:16