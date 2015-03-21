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Devrilen traktörün altında can verdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı

Devrilen traktörün altında can verdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı

21 Mart 2015 Cumartesi 10:50
Devrilen traktörün altında can verdi
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İZMİR’in Bayındır ilçesinde, saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu traktör sürücüsü Ümit Demir (23) hayatını kaybetti, traktörde bulunan Hüseyin Dural (54) ise hafif şekilde yaralandı. İddiaya göre, Ödemiş Yeniköy nüfusuna kayıtlı Ümit Demir, Hüseyin Dural ile birlikte Tire’de bulunan bir çiftlikten saman aldıktan sonra 35 D 9337 plakalı traktörle tekrar köyüne dönmek için yola koyuldu. Ödemiş Bayındır karayolu Pınarlı mahallesi yakınlarına geldiklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken traktöre bağlı römorkun damperi açıldı. Aniden harekete geçen damper yüzünden devrilen traktörün altında kalan talihsiz genç olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada hafif yaralanan Hüseyin Dural ambulansla kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Acı haberi alan Demir’in yakınları ise kısa sürede ulaştıkları kaza mahallinde sinir krizleri geçirdi. Römork damperinin teknik bir arıza yüzünden kendiliğinden harekete geçtiği öne sürülürken, Bayındır Jandarması kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
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Son Güncelleme: 21.03.2015 09:52
Anahtar Kelimeler:
Devrilen Traktörün Altında Can VerdiİzmirBayındırHüseyin Dural35 D 9337
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