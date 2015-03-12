Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Devlet' duyarlılığı

Alanya Devlet Hastanesi yönetimi, hastaların yapıcı eleştirilerini dikkate alarak eksikliklerin giderilmesini sağlıyor

'Devlet' duyarlılığı

Alanya Devlet Hastanesi yönetimi, hastaların yapıcı eleştirilerini dikkate alarak eksikliklerin giderilmesini sağlıyor

12 Mart 2015 Perşembe 11:05
'Devlet' duyarlılığı
banner404
 - Erkan UYSAL
ALANYA Devlet Hastanesi'nde hasta mahremiyeti ve konforuyla ilgili eksiklikler, hastane yönetimine bildirilerek giderililiyor. 
Geçtiğimiz günlerde Alanya Devlet Hastanesi'nde tedavi olmaya gelen emekli Fikriye Aktekin (80), hastanede gördüğü bazı eksiklikleri Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan'a iletti. Eksiklikleri not alan Başhekim Yazan hemen harekete geçerek giderdi. Aktekin, "Geçtiğimiz günlerde rahatsızlandım. Hastanede görev yapan Uzman Doktor Mert Tuna'ya tedavi olmak için gittim. Bu sırada hastane içerisinde bulunan soyunma yerini hiç beğenmedim. Başhekim Yazan'a bu durumu ilettim. Yazan söylediklerimi hemen not aldı ve ertesi gün benim söylediğim eksikliklerin giderilmiş olduğunu gördüm. Ben hastanedeki soyunma kabininde kıyafetlerin koltukların üzerine bırakılmış olduğunu görmüştüm. Başhekim Yazan'dan hastaların eşyalarının çalınmaması için anahtarlı dolap yapılmasını da istemiştim. Yazan'a sorunları iletmemin ardından kendisi ertesi gün 6 tane anahtarlı dolap yaptırmış. 2 tane de soyunma kabini yaptırmış. Kendisine yaptıkları için teşekkür ediyorum" dedi. 
'KENDİMİ ŞANSLI SAYIYORUM'
Başhekim Yazan da "Hastalarımızın gördüğü eksiklikleri, bize ilettikleri yapıcı eleştirileri değerlendirmemiz gerekir. Kendimi çok şanslı sayıyorum. Hastalarımız gördükleri eksiklikleri hemen bize bildiriyor. Aktekin tarafından hasta mahremiyeti ve konforuyla ilgili var olan eksiklikler bize bildirildi. Biz de eksiklikleri çözmeye çalıştık. Aktekin'e teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımız için sağlık çalışanları olarak güleryüzle ve güvenle hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. 
'SORUN GİDERİLDİ'
Aktekin'in tedavi olduğu Tuna da "Hastalarımızın kıyafetlerini çıkardığı yerde teknik yetersizlikler vardı. Aktekin'in Başhekim Yazan'a eksiklikleri iletmesinin ardından sorun giderildi" diye konuştu. 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 12.03.2015 10:14
Anahtar Kelimeler:
Devlet HastanesiAlanyaHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim