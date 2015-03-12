'Devlet' duyarlılığı

- Erkan UYSAL

ALANYA Devlet Hastanesi'nde hasta mahremiyeti ve konforuyla ilgili eksiklikler, hastane yönetimine bildirilerek giderililiyor.

Geçtiğimiz günlerde Alanya Devlet Hastanesi'nde tedavi olmaya gelen emekli Fikriye Aktekin (80), hastanede gördüğü bazı eksiklikleri Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan'a iletti. Eksiklikleri not alan Başhekim Yazan hemen harekete geçerek giderdi. Aktekin, "Geçtiğimiz günlerde rahatsızlandım. Hastanede görev yapan Uzman Doktor Mert Tuna'ya tedavi olmak için gittim. Bu sırada hastane içerisinde bulunan soyunma yerini hiç beğenmedim. Başhekim Yazan'a bu durumu ilettim. Yazan söylediklerimi hemen not aldı ve ertesi gün benim söylediğim eksikliklerin giderilmiş olduğunu gördüm. Ben hastanedeki soyunma kabininde kıyafetlerin koltukların üzerine bırakılmış olduğunu görmüştüm. Başhekim Yazan'dan hastaların eşyalarının çalınmaması için anahtarlı dolap yapılmasını da istemiştim. Yazan'a sorunları iletmemin ardından kendisi ertesi gün 6 tane anahtarlı dolap yaptırmış. 2 tane de soyunma kabini yaptırmış. Kendisine yaptıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

'KENDİMİ ŞANSLI SAYIYORUM'

Başhekim Yazan da "Hastalarımızın gördüğü eksiklikleri, bize ilettikleri yapıcı eleştirileri değerlendirmemiz gerekir. Kendimi çok şanslı sayıyorum. Hastalarımız gördükleri eksiklikleri hemen bize bildiriyor. Aktekin tarafından hasta mahremiyeti ve konforuyla ilgili var olan eksiklikler bize bildirildi. Biz de eksiklikleri çözmeye çalıştık. Aktekin'e teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımız için sağlık çalışanları olarak güleryüzle ve güvenle hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

'SORUN GİDERİLDİ'