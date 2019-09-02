Devlet Bahçeli'nin danışmanı: Diyanet İşleri Başkanı istifa etmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı da olan Türkgün gazetesi yazarı ve Kutlu Sesleniş dergisinin yazı işleri müdürü Yıldıray Çiçek, Diyanet'in 30 Ağustos'taki hutbesinde Atatürk'ün ismini anmamasına tepki gösterdi. Çiçek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevi bırakması gerektiğini söyledi.

"ALENEN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI YAPILMAKTA"

Çiçek'in "Atatürk'ü sevmiyorsan, onun kurduğu kurumda ne işin var?" başlığıyla Türkgün'de yayınlanan yazısından bir bölüm şöyle: "Prof. Dr. Ali Erbaş'ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı yine Atatürk yüzünden tartışmaların odağında. Çünkü bu kurumu yöneten zihniyet Atatürk'ü anması ve ardından bir Fatiha göndermesi gereken hangi zaman olursa olsun Atatürk'ü yok sayarak, Türk tarihi ve Cumhuriyet değerleriyle açıktan kavga etmektedir. Bu kurumda alenen bir Atatürk düşmanlığı yapılmakta ve Atatürk ismi bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır.Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının bunu yapması büyük bir vefasızlık ve nankörlük örneği olmaktadır. Atatürk'ün kurduğu bir kurumda başkanlık sıfatı taşıyacak ve o kurumdan maaş alacaksın, o kurumun sıfatından dolayı gittiğin her yerde kapılar sonuna kadar sana açılacak ama Atatürk'ten bir cümlelik övgüyle bahsetmeyecek ve cuma hutbelerinde cami cemaatini Atatürk'ün ardından bir Fatiha okumaya davet etmeyeceksin…

"İSTİFASINI BUGÜN SUNMASI DOĞRU OLACAKTIR"

Türkiye'de bir Diyanet İşleri Başkanı ilk defa bu derecede tepkilerin odağındadır. Böylesine önemli kurum onun yüzünden itibar suikastine uğramaktadır. Camilerde artık Atatürk'ü anmama konusu kavgalara sebebiyet vermektedir. Ankara'da cemaati bölen kavgaya da şahit olduk.Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Atatürk'e alerjisi varsa, düşmanlığı sürekli büyüyorsa ve kendini bu konuda düzeltemiyorsa yapması gereken "Atatürk gibi birinin kurduğu kurumda benim yönetici olmam ruhuma, düşüncelerime, fikirlerime aykırı " diyerek istifasını bugün sunması doğru olacaktır."